Галвестон

Режиссер: Мелани Лоран

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.

История о бывшем приспешнике мафиози Рое Кэди, который имел неосторожность перейти дорогу своему влиятельному боссу. Став мишенью наёмных убийц, Кэди пускается в бега и по стечению обстоятельств берёт ответственность за жизнь ещё и своей неожиданной спутницы – совсем молоденькой проститутки.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Jim Hammett, Ник Пиццолатто

В ролях: Лили Рейнхарт, Эль Фаннинг, Бен Фостер, Мария Вальверде, Бо Бриджес, Роберт Арамайо, Эдеперо Одуйе, Тинсли Прайс, Эннистон Прайс, Хайди Левандовски

Музыка: Марк Шуарен