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Галвестон

Режиссер:Мелани Лоран
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.

История о бывшем приспешнике мафиози Рое Кэди, который имел неосторожность перейти дорогу своему влиятельному боссу. Став мишенью наёмных убийц, Кэди пускается в бега и по стечению обстоятельств берёт ответственность за жизнь ещё и своей неожиданной спутницы – совсем молоденькой проститутки.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Jim Hammett, Ник Пиццолатто
В ролях:Лили Рейнхарт, Эль Фаннинг, Бен Фостер, Мария Вальверде, Бо Бриджес, Роберт Арамайо, Эдеперо Одуйе, Тинсли Прайс, Эннистон Прайс, Хайди Левандовски
Музыка:Марк Шуарен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2018
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Мираж СинемаКинозал №3
c 18 по 19 октября
23:15 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 18 по 21 октября
21:30 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
18 октября
18:45 (390)
22:45 (300)
19 октября
12:50 (300)
18:45 (390)
22:45 (300)
c 20 по 21 октября
22:05 (300)
c 22 по 24 октября
12:05 (200)
22:00 (200)

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