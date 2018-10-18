Галвестон
Режиссер:Мелани Лоран
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Криминал.
История о бывшем приспешнике мафиози Рое Кэди, который имел неосторожность перейти дорогу своему влиятельному боссу. Став мишенью наёмных убийц, Кэди пускается в бега и по стечению обстоятельств берёт ответственность за жизнь ещё и своей неожиданной спутницы – совсем молоденькой проститутки.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Jim Hammett, Ник Пиццолатто
В ролях:Лили Рейнхарт, Эль Фаннинг, Бен Фостер, Мария Вальверде, Бо Бриджес, Роберт Арамайо, Эдеперо Одуйе, Тинсли Прайс, Эннистон Прайс, Хайди Левандовски
Музыка:Марк Шуарен
В ролях:Лили Рейнхарт, Эль Фаннинг, Бен Фостер, Мария Вальверде, Бо Бриджес, Роберт Арамайо, Эдеперо Одуйе, Тинсли Прайс, Эннистон Прайс, Хайди Левандовски
Музыка:Марк Шуарен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2018
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