Гадкий я 3
Режиссер:Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон
Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.
Грю ведет размеренную жизнь агента и консультанта Антизлодейской Лиги, а также счастливого отца семейства вместе со своей любимой женой Люси. Но внезапно объявляется его заклятый враг – Бальтазар Братт, бывший ребенок-звезда, одержимый своим персонажем из 80-х и мечтающий, подобно ему, захватить весь мир. Кому как не Грю, который когда-то сам считал себя злодеем, в очередной раз поручить спасти мир от полного уничтожения? Однако на своем пути герой неожиданно сталкивается с конкурентом – никем иным, как своим давно потерянным братом-близнецом по имени Дрю.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Кен Даурио, Синко Пол
В ролях:Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Джули Эндрюс, Миранда Косгров, Стив Куган, Расселл Брэнд, Трей Паркер, Дэна Гайер, Пьер Коффан
Музыка:Эйтор Перейра
В ролях:Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Джули Эндрюс, Миранда Косгров, Стив Куган, Расселл Брэнд, Трей Паркер, Дэна Гайер, Пьер Коффан
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:29 июня 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:29 июня 2017
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