Гадкий я 3

Режиссер: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон

Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.

Возраст: Для всей семьи.

Грю ведет размеренную жизнь агента и консультанта Антизлодейской Лиги, а также счастливого отца семейства вместе со своей любимой женой Люси. Но внезапно объявляется его заклятый враг – Бальтазар Братт, бывший ребенок-звезда, одержимый своим персонажем из 80-х и мечтающий, подобно ему, захватить весь мир. Кому как не Грю, который когда-то сам считал себя злодеем, в очередной раз поручить спасти мир от полного уничтожения? Однако на своем пути герой неожиданно сталкивается с конкурентом – никем иным, как своим давно потерянным братом-близнецом по имени Дрю.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Кен Даурио, Синко Пол

В ролях: Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Джули Эндрюс, Миранда Косгров, Стив Куган, Расселл Брэнд, Трей Паркер, Дэна Гайер, Пьер Коффан

Музыка: Эйтор Перейра