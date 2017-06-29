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Гадкий я 3

Режиссер:Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон
Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.

Грю ведет размеренную жизнь агента и консультанта Антизлодейской Лиги, а также счастливого отца семейства вместе со своей любимой женой Люси. Но внезапно объявляется его заклятый враг – Бальтазар Братт, бывший ребенок-звезда, одержимый своим персонажем из 80-х и мечтающий, подобно ему, захватить весь мир. Кому как не Грю, который когда-то сам считал себя злодеем, в очередной раз поручить спасти мир от полного уничтожения? Однако на своем пути герой неожиданно сталкивается с конкурентом – никем иным, как своим давно потерянным братом-близнецом по имени Дрю.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Кен Даурио, Синко Пол
В ролях:Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Джули Эндрюс, Миранда Косгров, Стив Куган, Расселл Брэнд, Трей Паркер, Дэна Гайер, Пьер Коффан
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:29 июня 2017
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Мираж СинемаКинозал №2
28 июня
20:00 ( р. в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 29 по 30 июня
10:40 (300)
12:20 (300)
14:00 (300)
18:25 (390)
20:05 (390)
21:45 (390)
c 1 по 2 июля
10:40 (300)
12:20 (300)
14:00 (390)
18:25 (390)
20:05 (390)
21:45 (390)
c 3 по 5 июля
10:40 (200)
12:20 (200)
14:00 (200)
18:25 (250)
20:05 (250)
21:45 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 29 по 30 июня
10:20 (300 в 3D)
12:00 (350 в 3D)
13:40 (350 в 3D)
15:20 (350 в 3D)
17:00 (390 в 3D)
c 1 по 2 июля
10:20 (300 в 3D)
12:00 (350 в 3D)
13:40 (390 в 3D)
15:20 (390 в 3D)
17:00 (390 в 3D)
c 3 по 5 июля
10:20 (200 в 3D)
12:00 (300 в 3D)
13:40 (300 в 3D)
15:20 (300 в 3D)
17:00 (350 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 29 по 30 июня
11:00 (300 в 3D)
12:40 (300 в 3D)
14:20 (300)
16:00 (300)
20:25 (390 в 3D)
22:05 (300)
c 1 по 2 июля
11:00 (300 в 3D)
12:40 (300 в 3D)
14:20 (390)
16:00 (390)
20:25 (390 в 3D)
22:05 (300)
c 3 по 5 июля
11:00 (200 в 3D)
12:40 (200 в 3D)
14:20 (200)
16:00 (200)
20:25 (250 в 3D)
22:05 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 29 июня по 2 июля
17:50 (350)
c 3 по 5 июля
17:50 (250)
АврораОсновной зал
c 29 июня по 2 июля
09:00 (100)
13:30 (200 в 3D)
15:15 (200)
17:00 (200 в 3D)
c 3 по 5 июля
09:00 (100)
13:30 (150 в 3D)
15:15 (150)
17:00 (150 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 29 по 30 июня
09:00 (300 в 3D)
10:40 (300 в 3D)
15:05 (300 в 3D)
19:30 (350 в 3D)
c 1 по 2 июля
09:00 (300 в 3D)
10:40 (300 в 3D)
15:05 (350 в 3D)
19:30 (350 в 3D)
c 3 по 5 июля
09:00 (150 в 3D)
10:40 (200 в 3D)
15:05 (200 в 3D)
19:30 (250 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 29 по 30 июня
11:30 (300 в 3D)
13:10 (300)
17:35 (390 в 3D)
19:20 (390 в 3D)
21:00 (390 в 3D)
c 1 по 2 июля
11:30 (300 в 3D)
13:10 (390)
17:35 (390 в 3D)
19:20 (390 в 3D)
21:00 (390 в 3D)
c 3 по 5 июля
11:30 (200 в 3D)
13:10 (200)
17:35 (250 в 3D)
19:20 (250 в 3D)
21:00 (250 в 3D)

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