Француз
Режиссер:Андрей Смирнов
Жанры: Драма, История.
Жанры: Драма, История.
В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Андрей Смирнов
В ролях:Антон Риваль, Евгения Образцова, Александр Балуев, Евгений Ткачук, Михаил Ефремов Роман Мадянов, Нина Дробышева, Наталья Тенякова, Лилия Багирова, Люси Арон
В ролях:Антон Риваль, Евгения Образцова, Александр Балуев, Евгений Ткачук, Михаил Ефремов Роман Мадянов, Нина Дробышева, Наталья Тенякова, Лилия Багирова, Люси Арон
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:31 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:31 октября 2019
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