151305

Француз

Режиссер:Андрей Смирнов
Жанры: Драма, История.

В 1957 году французский студент Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку в МГУ. Здесь он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским. Благодаря этим знакомствам, Пьер погружается в культурную жизнь Москвы, не только официальную, но и подпольную. За год в Москве Пьер проживает целую жизнь, совершенно не похожую на всё, что он знал. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Андрей Смирнов
В ролях:Антон Риваль, Евгения Образцова, Александр Балуев, Евгений Ткачук, Михаил Ефремов Роман Мадянов, Нина Дробышева, Наталья Тенякова, Лилия Багирова, Люси Арон
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:31 октября 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеСиний зал
c 1 по 4 ноября
12:30 (300)
17:35 (350)
22:40 (300)
c 5 по 6 ноября
12:30 (150)
17:35 (250)
22:40 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?