Фото на память

Режиссер: Антон Зенкович

Жанры: Триллер, Ужасы.

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий, они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель…

Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Всё это предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.

Продолжительность: 73 мин

Сценарий: Виктор Бондарюк

В ролях: Ирина Темичева, Степан Юрпалов, Анастасия Зенкович, Санжар Мади, Гарик Петросян, Егор Харламов, Софья Зайка

Музыка: Марк Дорбский