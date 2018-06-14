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Фото на память

Режиссер:Антон Зенкович
Жанры: Триллер, Ужасы.

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий, они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель…

Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Всё это предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.

Продолжительность:73 мин
Сценарий:Виктор Бондарюк
В ролях:Ирина Темичева, Степан Юрпалов, Анастасия Зенкович, Санжар Мади, Гарик Петросян, Егор Харламов, Софья Зайка
Музыка:Марк Дорбский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 июня 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 14 по 20 июня
21:30
Северное сияниеЗеленый зал
c 14 по 15 июня
14:45 (300)
c 16 по 17 июня
14:45 (350)
18 июня
14:45 (200)
19 июня
14:55 (200)
20 июня
14:45 (200)
МурманскБольшой зал
c 14 по 17 июня
21:15 (350)
c 18 по 20 июня
21:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 15 июня
14:00 (200 р.)
18:15 (300 р.)
22:10 (300 р.)
c 16 по 17 июня
14:00 (300 р.)
18:15 (300 р.)
22:10 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 14 по 20 июня
19:30
Северное сияниеБордовый зал
c 15 по 17 июня
19:55 (390)
23:50 (300)
c 18 по 20 июня
19:55 (250)
23:50 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 15 по 17 июня
10:15 (300)
21:30 (390)
c 18 по 20 июня
10:15 (200)
21:30 (250)
Северное сияниеКрасный зал
15 июня
12:50 (300)
16:15 (300)
c 16 по 17 июня
12:50 (300)
16:15 (390)
c 18 по 20 июня
12:50 (200)
16:15 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 15 по 17 июня
22:10 (300)
c 18 по 20 июня
22:10 (200)

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