Фото на память
Режиссер:Антон Зенкович
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий, они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель…
Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Всё это предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.
Продолжительность:73 мин
Сценарий:Виктор Бондарюк
В ролях:Ирина Темичева, Степан Юрпалов, Анастасия Зенкович, Санжар Мади, Гарик Петросян, Егор Харламов, Софья Зайка
Музыка:Марк Дорбский
В ролях:Ирина Темичева, Степан Юрпалов, Анастасия Зенкович, Санжар Мади, Гарик Петросян, Егор Харламов, Софья Зайка
Музыка:Марк Дорбский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 июня 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:14 июня 2018
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