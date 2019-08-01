Форсаж: Хоббс и Шоу
Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Боевик, Приключения.
Жанры: Боевик, Приключения.
Люк Хоббс – американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу – британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.
Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.
Продолжительность:135 мин
Сценарий:Крис Морган, Дрю Пирс, Гэри Скотт Томпсон
В ролях:Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес, Эдди Марсан, Eliana Sua, Клифф Кёртис, Lori Pelenise Tuisano
Музыка:Тайлер Бейтс
В ролях:Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес, Эдди Марсан, Eliana Sua, Клифф Кёртис, Lori Pelenise Tuisano
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:01 августа 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:01 августа 2019
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