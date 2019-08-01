Форсаж: Хоббс и Шоу

Режиссер: Дэвид Литч

Жанры: Боевик, Приключения.

Люк Хоббс – американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу – британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.

Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

Продолжительность: 135 мин

Сценарий: Крис Морган, Дрю Пирс, Гэри Скотт Томпсон

В ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес, Эдди Марсан, Eliana Sua, Клифф Кёртис, Lori Pelenise Tuisano

Музыка: Тайлер Бейтс