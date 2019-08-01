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Форсаж: Хоббс и Шоу

Режиссер:Дэвид Литч
Жанры: Боевик, Приключения.

Люк Хоббс – американский элитный спецагент, он любит удобную спортивную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу – британский пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто и длинноногих красоток.

Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они готовы пойти на все. Даже на работу в команде.

Продолжительность:135 мин
Сценарий:Крис Морган, Дрю Пирс, Гэри Скотт Томпсон
В ролях:Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен, Эйса Гонсалес, Эдди Марсан, Eliana Sua, Клифф Кёртис, Lori Pelenise Tuisano
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:01 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 1 по 2 августа
10:30 (150 р.)
13:10 (200 р.)
15:50 (300 р.)
18:30 (300 р.)
21:10 (300 р.)
c 3 по 4 августа
10:30 (200 р.)
13:10 (300 р.)
15:50 (300 р.)
18:30 (300 р.)
21:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 1 по 2 августа
11:10 (450 р. в 3D)
13:50 (700 р. в 3D)
16:30 (700 р. в 3D)
19:10 (800 р. в 3D)
21:50 (800 р. в 3D)
00:30 (150 р. в 3D)
c 3 по 4 августа
11:10 (600 р. в 3D)
13:50 (700 р. в 3D)
16:30 (700 р. в 3D)
19:10 (800 р. в 3D)
21:50 (800 р. в 3D)
00:30 (150 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 1 по 2 августа
11:50 (400 р. в 3D)
14:30 (800 р. в 3D)
17:10 (800 р. в 3D)
19:50 (1000 р. в 3D)
22:30 (1000 р. в 3D)
c 3 по 4 августа
11:50 (600 р. в 3D)
14:30 (800 р. в 3D)
17:10 (800 р. в 3D)
19:50 (1000 р. в 3D)
22:30 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №4
c 1 по 4 августа
15:10 (300 р.)
17:50 (300 р.)
20:30 (300 р.)
23:10 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 1 по 4 августа
22:50 (300 в 3D)
c 5 по 7 августа
22:50 (200 в 3D)
МурманскБольшой зал
2 августа
11:20 (300 в 3D)
13:55 (300 в 3D)
18:50 (350 в 3D)
21:25 (350 в 3D)
23:59 (150 в 3D)
c 3 по 4 августа
11:20 (300 в 3D)
13:55 (350 в 3D)
18:50 (350 в 3D)
21:25 (350 в 3D)
23:59 (150 в 3D)
c 5 по 7 августа
11:20 (200 в 3D)
13:55 (200 в 3D)
18:50 (250 в 3D)
21:25 (250 в 3D)
23:59 (150 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
2 августа
12:00 (300)
14:35 (300)
17:10 (390)
19:45 (390)
22:20 (300)
c 3 по 4 августа
12:00 (300)
14:35 (390)
17:10 (390)
19:45 (390)
22:20 (300)
c 5 по 7 августа
12:00 (200)
14:35 (200)
17:10 (250)
19:45 (250)
22:20 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
2 августа
11:00 (300)
13:35 (300)
16:10 (300)
18:45 (390)
21:20 (390)
23:55 (300)
c 3 по 4 августа
11:00 (300)
13:35 (390)
16:10 (390)
18:45 (390)
21:20 (390)
23:55 (300)
c 5 по 7 августа
11:00 (200)
13:35 (200)
16:10 (200)
18:45 (250)
21:20 (250)
23:55 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
2 августа
11:30 (300 в 3D)
14:05 (300 в 3D)
16:40 (300 в 3D)
19:15 (390 в 3D)
21:50 (390 в 3D)
c 3 по 4 августа
11:30 (300 в 3D)
14:05 (390 в 3D)
16:40 (390 в 3D)
19:15 (390 в 3D)
21:50 (390 в 3D)
c 5 по 6 августа
11:30 (200 в 3D)
14:05 (200 в 3D)
16:40 (200 в 3D)
19:15 (250 в 3D)
21:50 (250 в 3D)
7 августа
11:30 (200 в 3D)
14:00 (200 в 3D)
16:35 (200 в 3D)
21:45 (250 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
2 августа
10:20 (300 в 3D)
13:00 (350 в 3D)
15:35 (350 в 3D)
18:15 (390 в 3D)
20:50 (390 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
c 3 по 4 августа
10:20 (300 в 3D)
13:00 (390 в 3D)
15:35 (390 в 3D)
18:15 (390 в 3D)
20:50 (390 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
c 5 по 7 августа
10:20 (200 в 3D)
13:00 (300 в 3D)
15:35 (300 в 3D)
18:15 (350 в 3D)
20:50 (350 в 3D)
23:25 (300 в 3D)
АврораОсновной зал
c 2 по 4 августа
13:05 (200)
17:25 (200)
20:00 (250)
22:35 (200)
c 5 по 7 августа
13:05 (150)
17:25 (150)
20:00 (200)
22:35 (150)

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