Форсаж 8

Режиссер: Ф. Гэри Грей

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

На этот раз схватка добра и зла протянется от берегов Кубы и дорог Нью-Йорка к арктическим равнинам Баренцева моря. Пока Доминик и Лэтти наслаждаются медовым месяцем, Брайан и Миа выходят из игры, чтобы растить своих детей в спокойствии. Однако вскоре на горизонте появляется новый игрок – таинственная женщина, преступный лидер, из-за которой Дому приходится предать дружбу и работать против своих близких. В противостоянии анархистским планам к старой команде присоединяется бывший агент безопасности Люк Хоббс, вынужденный терпеть союзничество со спецназовцем Декардом Шоу. Героям необходимо предотвратить хаос, грозящий всему миру, и вернуть домой человека, который однажды сплотил их всех.

Продолжительность: 136 мин

Сценарий: Крис Морган, Гэри Скотт Томпсон

В ролях: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Шарлиз Терон

Музыка: Брайан Тайлер