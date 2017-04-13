Форсаж 8
Режиссер:Ф. Гэри Грей
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
На этот раз схватка добра и зла протянется от берегов Кубы и дорог Нью-Йорка к арктическим равнинам Баренцева моря. Пока Доминик и Лэтти наслаждаются медовым месяцем, Брайан и Миа выходят из игры, чтобы растить своих детей в спокойствии. Однако вскоре на горизонте появляется новый игрок – таинственная женщина, преступный лидер, из-за которой Дому приходится предать дружбу и работать против своих близких. В противостоянии анархистским планам к старой команде присоединяется бывший агент безопасности Люк Хоббс, вынужденный терпеть союзничество со спецназовцем Декардом Шоу. Героям необходимо предотвратить хаос, грозящий всему миру, и вернуть домой человека, который однажды сплотил их всех.
Продолжительность:136 мин
Сценарий:Крис Морган, Гэри Скотт Томпсон
В ролях:Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Шарлиз Терон
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Шарлиз Терон
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США, Великобритания, Франция, Канада, Самоа
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2017
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