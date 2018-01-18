Форма воды

Режиссер: Гильермо дель Торо

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.

Действие разворачивается в 1963 году на фоне Холодной войны, в стенах гос. лаборатории, где ведется исследование пойманного человека-амфибии. В засекреченном учреждении, в тишине и одиночестве проходят дни немой уборщицы, которая начинает испытывать чувства к необычному существу. Героиня решает помочь ему выбраться из этой тюрьмы...

Продолжительность: 123 мин

Сценарий: Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор

В ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс, Дэвид Хьюлетт, Ник Сирси, Стюарт Арнотт, Найджел Беннетт

Музыка: Александр Депла