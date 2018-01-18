Форма воды
Режиссер:Гильермо дель Торо
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.
Действие разворачивается в 1963 году на фоне Холодной войны, в стенах гос. лаборатории, где ведется исследование пойманного человека-амфибии. В засекреченном учреждении, в тишине и одиночестве проходят дни немой уборщицы, которая начинает испытывать чувства к необычному существу. Героиня решает помочь ему выбраться из этой тюрьмы...
Продолжительность:123 мин
Сценарий:Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор
В ролях:Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс, Дэвид Хьюлетт, Ник Сирси, Стюарт Арнотт, Найджел Беннетт
Музыка:Александр Депла
В ролях:Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс, Дэвид Хьюлетт, Ник Сирси, Стюарт Арнотт, Найджел Беннетт
Музыка:Александр Депла
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2018
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