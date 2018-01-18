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Форма воды

Режиссер:Гильермо дель Торо
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер, Драма, Мелодрама, Приключения.

Действие разворачивается в 1963 году на фоне Холодной войны, в стенах гос. лаборатории, где ведется исследование пойманного человека-амфибии. В засекреченном учреждении, в тишине и одиночестве проходят дни немой уборщицы, которая начинает испытывать чувства к необычному существу. Героиня решает помочь ему выбраться из этой тюрьмы...

Продолжительность:123 мин
Сценарий:Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор
В ролях:Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс, Дэвид Хьюлетт, Ник Сирси, Стюарт Арнотт, Найджел Беннетт
Музыка:Александр Депла
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2018
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Северное сияниеБордовый зал
c 18 по 19 января
13:50 (300)
16:10 (300)
23:00 (300)
c 20 по 21 января
13:50 (390)
16:10 (390)
23:00 (300)
c 22 по 24 января
13:50 (200)
16:10 (200)
23:00 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 18 по 21 января
19:35 (350)
c 22 по 24 января
19:35 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 18 по 22 января
13:20
18:00
23 января
13:40
18:20
24 января
13:20
18:00
Мираж СинемаКинозал №5
c 18 по 21 января
21:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 18 по 21 января
15:00 (800 р.)

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