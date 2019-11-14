Ford против Ferrari
Режиссер:Джеймс Мэнголд
Жанры: Боевик, Драма, Биография, Спорт.
Жанры: Боевик, Драма, Биография, Спорт.
Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.
Продолжительность:152 мин
Сценарий:Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Джейсон Келлер
В ролях:Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Джон Бернтал, Ноа Джуп, Джош Лукас Роберта Спарта, Рэй Маккиннон, Джей Джей Филд, Дженелла МакКи
Музыка:Марко Белтрами, Бак Сандерс
В ролях:Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Джон Бернтал, Ноа Джуп, Джош Лукас Роберта Спарта, Рэй Маккиннон, Джей Джей Филд, Дженелла МакКи
Музыка:Марко Белтрами, Бак Сандерс
Производство:США, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
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