Ford против Ferrari

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Жанры: Боевик, Драма, Биография, Спорт.

Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.

Продолжительность: 152 мин

Сценарий: Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Джейсон Келлер

В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Джон Бернтал, Ноа Джуп, Джош Лукас Роберта Спарта, Рэй Маккиннон, Джей Джей Филд, Дженелла МакКи

Музыка: Марко Белтрами, Бак Сандерс