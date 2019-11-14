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Ford против Ferrari

Режиссер:Джеймс Мэнголд
Жанры: Боевик, Драма, Биография, Спорт.

Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.

Продолжительность:152 мин
Сценарий:Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Джейсон Келлер
В ролях:Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Джон Бернтал, Ноа Джуп, Джош Лукас Роберта Спарта, Рэй Маккиннон, Джей Джей Филд, Дженелла МакКи
Музыка:Марко Белтрами, Бак Сандерс
Производство:США, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 14 по 17 ноября
20:35 (390)
c 18 по 20 ноября
20:35 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 14 по 15 ноября
10:40 (300)
16:05 (300)
c 16 по 17 ноября
10:40 (300)
16:05 (390)
c 18 по 20 ноября
10:40 (200)
16:05 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 14 по 17 ноября
22:35 (300)
c 18 по 20 ноября
22:35 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 14 по 15 ноября
13:20 (300)
18:20 (390)
23:20 (300)
c 16 по 17 ноября
13:20 (390)
18:20 (390)
23:20 (300)
c 18 по 20 ноября
13:20 (200)
18:20 (250)
23:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 14 по 17 ноября
13:40 (800 р.)
16:35 (800 р.)
19:30 (1000 р.)
22:25 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 14 по 15 ноября
11:50 (300 р.)
14:50 (450 р.)
17:50 (700 р.)
20:45 (700 р.)
23:50 (500 р.)
c 16 по 17 ноября
11:50 (450 р.)
14:50 (700 р.)
17:50 (700 р.)
20:45 (700 р.)
23:50 (500 р.)

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