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Фобия

Режиссер:Carl Christian Raabe
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Криминал.

После смерти отца, Кэтрин получает в наследство семейное поместье. Чтобы забыть о прошлом, она решает его продать. 

Среди местных жителей ходят истории о таинственных исчезновениях и возможных убийствах, связанных с проклятым имением. Ей предстоит выяснить, связаны ли её страхи с этими событиями или это лишь плод её воображения…

Продолжительность:81 мин
Сценарий:Maja Lunde
В ролях:Синневе Макоди Лунд, Эбба Стинстрап, Кен Ведсегор, Eduardo Garcia-Drageseth, Сесиль Ёстад, Pål Espen Kilstad, Йорунн Кьеллсби, Ола Отнес, Jan Alfred Sandven, Роберт Скйэрстад
Музыка:Раймонд Эноксен
Производство:Норвегия
Ограничения:18+
Дата релиза:21 июня 2018
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Мираж СинемаКинозал №4
c 21 по 24 июня
00:25 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 24 июня
15:30 (300 р.)
19:35 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
21 июня
20:30 (390)
22 июня
15:20 (300)
20:30 (390)
c 23 по 24 июня
15:20 (390)
20:30 (390)
c 25 по 27 июня
15:20 (200)
20:30 (250)

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