Фобия

Режиссер: Carl Christian Raabe

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Криминал.

После смерти отца, Кэтрин получает в наследство семейное поместье. Чтобы забыть о прошлом, она решает его продать.

Среди местных жителей ходят истории о таинственных исчезновениях и возможных убийствах, связанных с проклятым имением. Ей предстоит выяснить, связаны ли её страхи с этими событиями или это лишь плод её воображения…

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Maja Lunde

В ролях: Синневе Макоди Лунд, Эбба Стинстрап, Кен Ведсегор, Eduardo Garcia-Drageseth, Сесиль Ёстад, Pål Espen Kilstad, Йорунн Кьеллсби, Ола Отнес, Jan Alfred Sandven, Роберт Скйэрстад

Музыка: Раймонд Эноксен