Фобия
Режиссер:Carl Christian Raabe
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма, Криминал.
После смерти отца, Кэтрин получает в наследство семейное поместье. Чтобы забыть о прошлом, она решает его продать.
Среди местных жителей ходят истории о таинственных исчезновениях и возможных убийствах, связанных с проклятым имением. Ей предстоит выяснить, связаны ли её страхи с этими событиями или это лишь плод её воображения…
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Maja Lunde
В ролях:Синневе Макоди Лунд, Эбба Стинстрап, Кен Ведсегор, Eduardo Garcia-Drageseth, Сесиль Ёстад, Pål Espen Kilstad, Йорунн Кьеллсби, Ола Отнес, Jan Alfred Sandven, Роберт Скйэрстад
Музыка:Раймонд Эноксен
В ролях:Синневе Макоди Лунд, Эбба Стинстрап, Кен Ведсегор, Eduardo Garcia-Drageseth, Сесиль Ёстад, Pål Espen Kilstad, Йорунн Кьеллсби, Ола Отнес, Jan Alfred Sandven, Роберт Скйэрстад
Музыка:Раймонд Эноксен
Производство:Норвегия
Ограничения:18+
Дата релиза:21 июня 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:21 июня 2018
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