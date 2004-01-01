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Фиксики против кработов

Режиссер:Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты! Новые друзья – Мега и Альт – придут на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный водоворот приключений!

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Евгений Антропов, Георгий Васильев
В ролях:Дмитрий Назаров, Нонна Гришаева, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дмитрий Сыендук, Прохор Чеховской, Инна Королёва, Лилия Шайхитдинова, Варвара Обидор, Пётр Иващенко
Музыка:Сергей Сысоев, Георгий Васильев, Андрей Козловский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:19 декабря 1919
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Северное сияниеДетский зал
c 21 по 22 декабря
10:30 (300)
12:15 (300)
16:00 (350)
17:50 (350)
c 23 по 25 декабря
10:30 (200)
12:15 (200)
16:00 (200)
17:50 (250)
АврораОсновной зал
c 21 по 22 декабря
12:55 (200)
17:00 (200)
23 декабря
12:55 (150)
17:00 (150)
24 декабря
11:05 (150)
17:00 (150)
25 декабря
13:25 (150)
17:00 (150)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 21 по 22 декабря
11:45 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 21 по 22 декабря
10:30 (200 р.)
14:30 (300 р.)
18:30 (300 р.)

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