Фиксики против кработов

Режиссер: Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты! Новые друзья – Мега и Альт – придут на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный водоворот приключений!

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Евгений Антропов, Георгий Васильев

В ролях: Дмитрий Назаров, Нонна Гришаева, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дмитрий Сыендук, Прохор Чеховской, Инна Королёва, Лилия Шайхитдинова, Варвара Обидор, Пётр Иващенко

Музыка: Сергей Сысоев, Георгий Васильев, Андрей Козловский