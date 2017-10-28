Фиксики: Большой секрет

Режиссер: Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин

Жанры: Анимация, Приключения, Комедия, Музыкальный.

Возраст: Детям.

Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это большой секрет! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника – город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их большой секрет?!

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Евгений Антропов, Георгий Васильев

В ролях: Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дарья Колбасеева, Феликс Головнин, Яков Васильев, Инна Королёва, Пётр Иващенко, Варвара Обидор

Музыка: Сергей Сысоев, Георгий Васильев