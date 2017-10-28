Фиксики: Большой секрет
Режиссер:Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин
Жанры: Анимация, Приключения, Комедия, Музыкальный.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация, Приключения, Комедия, Музыкальный.
Возраст: Детям.
Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это большой секрет! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника – город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их большой секрет?!
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Евгений Антропов, Георгий Васильев
В ролях:Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дарья Колбасеева, Феликс Головнин, Яков Васильев, Инна Королёва, Пётр Иващенко, Варвара Обидор
Музыка:Сергей Сысоев, Георгий Васильев
В ролях:Дмитрий Назаров, Александр Пушной, Лариса Брохман, Диомид Виноградов, Дарья Колбасеева, Феликс Головнин, Яков Васильев, Инна Королёва, Пётр Иващенко, Варвара Обидор
Музыка:Сергей Сысоев, Георгий Васильев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 октября 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:28 октября 2017
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