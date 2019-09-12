Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi
Жанры: Фантастика.
Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мир меняется каждый день и удивляет нас каждую минуту. Давайте попробуем заглянуть в непредсказуемое будущее? Ты думаешь, что до сих пор контролируешь свою жизнь и самостоятельно принимаешь решения? А как же онлайн-навигатор, который указывает тебе куда идти? Музыкальные сервисы, которые сами формируют твой плейлист? Социальные сети, которые выбирают, какие новости и в какой последовательности тебе показывать? В рамках фестиваля фантастического кино вы увидите невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы.
Продолжительность:106 мин
Ограничения:16+
Дата релиза:12 сентября 2019
Дата релиза:12 сентября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!