Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi



Жанры: Фантастика.

Современные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мир меняется каждый день и удивляет нас каждую минуту. Давайте попробуем заглянуть в непредсказуемое будущее? Ты думаешь, что до сих пор контролируешь свою жизнь и самостоятельно принимаешь решения? А как же онлайн-навигатор, который указывает тебе куда идти? Музыкальные сервисы, которые сами формируют твой плейлист? Социальные сети, которые выбирают, какие новости и в какой последовательности тебе показывать? В рамках фестиваля фантастического кино вы увидите невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы.

Продолжительность: 106 мин