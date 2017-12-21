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Фердинанд

Режиссер:Карлос Салдана
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия.

Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.

Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Роберт Л. Бейрд, Tim Federle, Брэд Коуплэнд
В ролях:Джон Сина, Джек Гор, Джет Юргенсмейер, Nile Diaz, Colin H. Murphy, Карлос Салдана, Джереми Систо, Бобби Каннавале, Рауль Эспарза, Луис Карлос де Ла Ломбана
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:21 декабря 2017
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Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 24 декабря
18:40 (390)
c 25 по 27 декабря
18:40 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 22 декабря
16:20 (300)
20:40 (390)
c 23 по 24 декабря
20:05 (390)
c 25 по 27 декабря
16:20 (200)
20:40 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 21 по 22 декабря
11:00 (300)
c 25 по 27 декабря
11:00 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 21 по 22 декабря
10:20 (300)
14:40 (350)
16:45 (350)
c 23 по 24 декабря
10:20 (300)
14:40 (390)
16:45 (390)
c 25 по 27 декабря
10:20 (200)
14:40 (300)
16:45 (300)
Северное сияниеДетский зал
c 21 по 22 декабря
11:30 (300 в 3D)
13:35 (300)
15:40 (300 в 3D)
17:45 (350 в 3D)
c 23 по 24 декабря
11:30 (300 в 3D)
13:35 (350)
15:40 (350 в 3D)
17:45 (350 в 3D)
c 25 по 27 декабря
11:30 (200 в 3D)
13:35 (200)
15:40 (200 в 3D)
17:45 (250 в 3D)

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