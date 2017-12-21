Фердинанд

Режиссер: Карлос Салдана

Жанры: Анимация, Семейный, Комедия.

Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.

Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Роберт Л. Бейрд, Tim Federle, Брэд Коуплэнд

В ролях: Джон Сина, Джек Гор, Джет Юргенсмейер, Nile Diaz, Colin H. Murphy, Карлос Салдана, Джереми Систо, Бобби Каннавале, Рауль Эспарза, Луис Карлос де Ла Ломбана

Музыка: Джон Пауэлл