Фердинанд
Режиссер:Карлос Салдана
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия.
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия.
Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.
Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Роберт Л. Бейрд, Tim Federle, Брэд Коуплэнд
В ролях:Джон Сина, Джек Гор, Джет Юргенсмейер, Nile Diaz, Colin H. Murphy, Карлос Салдана, Джереми Систо, Бобби Каннавале, Рауль Эспарза, Луис Карлос де Ла Ломбана
Музыка:Джон Пауэлл
В ролях:Джон Сина, Джек Гор, Джет Юргенсмейер, Nile Diaz, Colin H. Murphy, Карлос Салдана, Джереми Систо, Бобби Каннавале, Рауль Эспарза, Луис Карлос де Ла Ломбана
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:21 декабря 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:21 декабря 2017
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