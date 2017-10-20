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FERRARI 312B

Режиссер:Андреа Марини
Жанры: Драма, Спорт.

Зритель погрузится в спортивный мир начала 1970-х и встретится с великими гонщиками, составившими славу Ferrari 312B, – Жаки Иксом, Ники Лауда, Джеки Стюартом, Герхардом Бергером и Деймоном Хиллом. Большое внимание уделено в фильме инженерам, благодаря таланту которых произошел переворот в автомобилестроении. В том числе речь пойдет и о знаменитом конструкторе Мауро Форгьери, разработавшем неповторимый дизайн Ferrari 312B. Все они – современники той эпохи, когда агрессивная конкуренция и личные амбиции были результатом безграничной любви к спорту.

Продолжительность:85 мин
В ролях:Жаки Икс, Ники Лауда, Джеки Стюарт, Герхард Бергер, Деймон Хилл
Производство:Италия
Ограничения:12+
Дата релиза:20 октября 2017
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Северное сияниеБордовый зал
c 20 по 21 октября
20:00 (300)

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