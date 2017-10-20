FERRARI 312B

Режиссер: Андреа Марини

Жанры: Драма, Спорт.

Зритель погрузится в спортивный мир начала 1970-х и встретится с великими гонщиками, составившими славу Ferrari 312B, – Жаки Иксом, Ники Лауда, Джеки Стюартом, Герхардом Бергером и Деймоном Хиллом. Большое внимание уделено в фильме инженерам, благодаря таланту которых произошел переворот в автомобилестроении. В том числе речь пойдет и о знаменитом конструкторе Мауро Форгьери, разработавшем неповторимый дизайн Ferrari 312B. Все они – современники той эпохи, когда агрессивная конкуренция и личные амбиции были результатом безграничной любви к спорту.

Продолжительность: 85 мин

В ролях: Жаки Икс, Ники Лауда, Джеки Стюарт, Герхард Бергер, Деймон Хилл

