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Фаворитка

Режиссер:Йоргос Лантимос
Жанры: Драма, Комедия, Биография, История.

Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди Сара. Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл, Сара попадает под ее очарование и берет девушку под свое крыло. Для Эбигейл это – шанс вернуться к своим аристократическим корням. Как только Сара устает решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшим помощником королевы в этих делах. Крепнущая дружба с Анной дает новой фаворитке возможность реализовать свои амбиции. И лучше не вставать у нее на пути!

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Дебора Дэвис, Тони МакНамара
В ролях:Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун, Джо Элвин, Николас Холт, Эмма Делвс, Фэй Дейвней, Пол Суэйн, Дженнифер Уайт, Лилироуз Стивенс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:31 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №1
c 31 января по 3 февраля
21:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 31 января по 3 февраля
19:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 31 января по 1 февраля
13:10 (200 р.)
c 2 по 3 февраля
13:10 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 31 января по 1 февраля
13:30 (300)
17:40 (390)
20:00 (390)
c 2 по 3 февраля
13:30 (390)
17:40 (390)
20:00 (390)
c 4 по 6 февраля
13:30 (200)
17:40 (250)
20:00 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 31 января по 1 февраля
11:40 (от 150 р.)
19:10 (от 190 р.)
2 февраля
11:40 (от 190 р.)
3 февраля
11:40 (от 190 р.)
16:20 (от 240 р.)
c 4 по 6 февраля
11:40 (от 150 р.)
19:10 (от 190 р.)

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