Фаворитка

Режиссер: Йоргос Лантимос

Жанры: Драма, Комедия, Биография, История.

Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, а руководство страной берет на себя ее близкая подруга леди Сара. Когда при дворе появляется новая служанка Эбигейл, Сара попадает под ее очарование и берет девушку под свое крыло. Для Эбигейл это – шанс вернуться к своим аристократическим корням. Как только Сара устает решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшим помощником королевы в этих делах. Крепнущая дружба с Анной дает новой фаворитке возможность реализовать свои амбиции. И лучше не вставать у нее на пути!

Продолжительность: 119 мин

Сценарий: Дебора Дэвис, Тони МакНамара

В ролях: Оливия Колман, Рэйчел Вайс, Эмма Стоун, Джо Элвин, Николас Холт, Эмма Делвс, Фэй Дейвней, Пол Суэйн, Дженнифер Уайт, Лилироуз Стивенс

