145658

Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда

Режиссер:Дэвид Йейтс
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.

Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели – установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

Продолжительность:134 мин
Сценарий:Дж.К. Роулинг
В ролях:Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Джуд Лоу, Джонни Депп, Зои Кравиц, Кармен Эджого, Клаудия Ким
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:15 ноября 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №2
c 15 по 16 ноября
10:30 (450 р. в 3D)
13:05 (700 р. в 3D)
15:40 (700 р. в 3D)
18:15 (800 р. в 3D)
20:50 (800 р. в 3D)
23:30 (500 р. в 3D)
17 ноября
10:30 (600 р. в 3D)
13:05 (700 р. в 3D)
15:40 (700 р. в 3D)
18:15 (800 р. в 3D)
20:50 (800 р. в 3D)
23:30 (500 р. в 3D)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?