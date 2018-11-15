Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда
Режиссер:Дэвид Йейтс
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.
Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели – установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
Продолжительность:134 мин
Сценарий:Дж.К. Роулинг
В ролях:Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Джуд Лоу, Джонни Депп, Зои Кравиц, Кармен Эджого, Клаудия Ким
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
В ролях:Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Джуд Лоу, Джонни Депп, Зои Кравиц, Кармен Эджого, Клаудия Ким
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:15 ноября 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:15 ноября 2018
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