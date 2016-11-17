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Фантастические твари и где они обитают

Режиссер:Дэвид Йейтс
Жанры: Фэнтези, Приключения.

Действие ленты Дэвида Йэтса развивается за шестьдесят пять лет до начала волшебной истории о Гарри Поттере – мальчике, который выжил.

1926 год. Ньют Скамандер, работник Британского Министерства магии, вызван на встречу в Магический конгресс США. На повестке дня – фантастические твари и места их обитания. С собой у него бездонный портфель, вмещающий в себя множество опасных созданий с их жилищами. Но случается непредвиденное: существа вырываются на волю, и теперь за Ньютом охотятся американские волшебные власти в лице Персиваля Грэйвса.

Ситуация обостряет и без того сложные отношения между магами и маглами – обычными людьми, безопасности и жизни которых теперь угрожают необычные животные. У нью-йоркского филантропического общества «Новый Салем» появился новый повод, чтобы ратовать за уничтожение всего волшебного рода. Чтобы спасти ситуацию, Ньют должен поймать беженцев раньше, чем до них доберутся люди.

Продолжительность:133 мин
Сценарий:Дж.К. Роулинг
В ролях:Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Колин Фаррелл, Джемма Чан, Зои Кравиц, Рон Перлман, Кэтрин, Уотерстон, Джон Войт, Саманта Мортон, Дэн Фоглер
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:17 ноября 2016
3
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Мираж СинемаКинозал №5
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13:30 (200 р.)
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13:30 (300 р.)

Последние отзывы

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    Happy Moms, 15 декабря #2
    а мне очень понравился фильм! в стиле моих любимых книг и фильмов о Гарри Поттере
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    olga, 24 ноября #1
    Так себе сказочка.

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