Фантастические твари и где они обитают

Режиссер: Дэвид Йейтс

Жанры: Фэнтези, Приключения.

Действие ленты Дэвида Йэтса развивается за шестьдесят пять лет до начала волшебной истории о Гарри Поттере – мальчике, который выжил.

1926 год. Ньют Скамандер, работник Британского Министерства магии, вызван на встречу в Магический конгресс США. На повестке дня – фантастические твари и места их обитания. С собой у него бездонный портфель, вмещающий в себя множество опасных созданий с их жилищами. Но случается непредвиденное: существа вырываются на волю, и теперь за Ньютом охотятся американские волшебные власти в лице Персиваля Грэйвса.

Ситуация обостряет и без того сложные отношения между магами и маглами – обычными людьми, безопасности и жизни которых теперь угрожают необычные животные. У нью-йоркского филантропического общества «Новый Салем» появился новый повод, чтобы ратовать за уничтожение всего волшебного рода. Чтобы спасти ситуацию, Ньют должен поймать беженцев раньше, чем до них доберутся люди.

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Дж.К. Роулинг

В ролях: Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Колин Фаррелл, Джемма Чан, Зои Кравиц, Рон Перлман, Кэтрин, Уотерстон, Джон Войт, Саманта Мортон, Дэн Фоглер

Музыка: Джеймс Ньютон Ховард