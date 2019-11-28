Фабрика грёз

Режиссер: Мартин Шрейер

Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.

На что ты готов ради любви? Что, если все обстоятельства против тебя, и шансов вернуть свою возлюбленную нет? Простому парню Эмилю, влюблённому во французскую танцовщицу по имени Милу, придётся придумать и реализовать фантастический план, который возможен только на «Фабрике Грёз» – киностудии, где Эмиль снимет кино, в котором снимется Милу.

Продолжительность: 125 мин

Сценарий: Аренд Реммерс, Мартин Шрейер, Томас Циклер

В ролях: Эмилия Шуле, Свенья Юнг, Кен Дукен, Николай Кински, Анатоль Таубман, Хайнер Лаутербах, Аксель Шрайбер, Милтон Уэлш, Ленн Кудрявицки, Леа Фассбендер

Музыка: Филипп Нолль