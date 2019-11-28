Фабрика грёз
Режиссер:Мартин Шрейер
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
На что ты готов ради любви? Что, если все обстоятельства против тебя, и шансов вернуть свою возлюбленную нет? Простому парню Эмилю, влюблённому во французскую танцовщицу по имени Милу, придётся придумать и реализовать фантастический план, который возможен только на «Фабрике Грёз» – киностудии, где Эмиль снимет кино, в котором снимется Милу.
Продолжительность:125 мин
Сценарий:Аренд Реммерс, Мартин Шрейер, Томас Циклер
В ролях:Эмилия Шуле, Свенья Юнг, Кен Дукен, Николай Кински, Анатоль Таубман, Хайнер Лаутербах, Аксель Шрайбер, Милтон Уэлш, Ленн Кудрявицки, Леа Фассбендер
Музыка:Филипп Нолль
В ролях:Эмилия Шуле, Свенья Юнг, Кен Дукен, Николай Кински, Анатоль Таубман, Хайнер Лаутербах, Аксель Шрайбер, Милтон Уэлш, Ленн Кудрявицки, Леа Фассбендер
Музыка:Филипп Нолль
Производство:Германия
Ограничения:12+
Дата релиза:28 ноября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:28 ноября 2019
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