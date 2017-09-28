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Ежик Бобби: Колючие приключения

Режиссер:Хуан Цзяньмин
Жанры: Анимация, Приключения.

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой. 

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Хуан Цзяньмин, У Сяоюй
Музыка:Чжан Е
Производство:Китай, США
Ограничения:6+
Дата релиза:28 сентября 2017
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12:40 (150 р.)
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12:40 (200 р.)
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10:40 (200 р.)

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