Ежик Бобби: Колючие приключения

Режиссер: Хуан Цзяньмин

Жанры: Анимация, Приключения.

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Хуан Цзяньмин, У Сяоюй

Музыка: Чжан Е