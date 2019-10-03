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Эверест

Режиссер:Джилл Калтон, Тодд Вилдерман
Жанры: Приключения, Фэнтези, Семейный.

Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой – на Эверест.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джилл Калтон
В ролях:Хлоя Беннет, Альберт Цай, Тензинг Норгай Трэйнор, Джозеф Иццо, Эдди Иззард, Сара Полсон Цай Чинь, Мишель Вонг, Рич Дитль, Джеймс Хонг
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:Китай, США
Ограничения:6+
Дата релиза:03 октября 2019
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Северное сияниеПремьер зал
3 октября
16:35 (350 в 3D)
4 октября
10:20 (300 в 3D)
14:40 (350 в 3D)
16:35 (350 в 3D)
c 5 по 6 октября
10:20 (300 в 3D)
14:40 (390 в 3D)
16:35 (390 в 3D)
c 7 по 8 октября
10:20 (200 в 3D)
14:40 (300 в 3D)
16:35 (300 в 3D)
9 октября
10:20 (200 в 3D)
22:30 (300 в 3D)
АврораОсновной зал
3 октября
17:25 (200)
c 4 по 6 октября
11:15 (200)
13:10 (200)
17:25 (200)
c 7 по 9 октября
11:15 (150)
13:10 (150)
17:25 (150)
МурманскБольшой зал
3 октября
c 4 по 6 октября
11:20 (300 в 3D)
18:05 (350 в 3D)
7 октября
11:30 (200 в 3D)
16:00 (200 в 3D)
c 8 по 9 октября
11:20 (200 в 3D)
18:05 (250 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
3 октября
4 октября
13:50 (300 в 3D)
18:05 (390 в 3D)
c 5 по 6 октября
13:50 (390 в 3D)
18:05 (390 в 3D)
c 7 по 9 октября
13:50 (200 в 3D)
18:05 (250 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
3 октября
19:15 (350)
4 октября
11:35 (300)
13:30 (300)
15:25 (300 в 3D)
17:20 (350)
19:15 (350)
c 5 по 6 октября
11:35 (300)
13:30 (350)
15:25 (350 в 3D)
17:20 (350)
19:15 (350)
c 7 по 9 октября
11:35 (200)
13:30 (200)
15:25 (200 в 3D)
17:20 (250)
19:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 3 по 4 октября
10:30 (200 р. в 3D)
12:30 (150 р.)
14:30 (300 р. в 3D)
19:00 (300 р.)
23:40 (250 р. в 3D)
c 5 по 6 октября
10:30 (250 р. в 3D)
12:30 (200 р.)
14:30 (300 р. в 3D)
19:00 (300 р.)
23:40 (250 р. в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
3 октября
12:50 (300)
c 4 по 6 октября
11:00 (300)
12:50 (300)
c 7 по 9 октября
11:00 (200)
12:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
3 октября
11:50 (400 р.)
13:50 (800 р.)
15:50 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 3 по 4 октября
11:15 (150 р.)
13:15 (300 р. в 3D)
15:15 (300 р.)
17:15 (300 р. в 3D)
c 5 по 6 октября
11:15 (200 р.)
13:15 (300 р. в 3D)
15:15 (300 р.)
17:15 (300 р. в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
3 октября
20:25 (390)
4 октября
16:05 (300)
20:25 (390)
c 5 по 6 октября
16:05 (390)
20:25 (390)
c 7 по 9 октября
16:05 (200)
20:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
4 октября
11:50 (400 р.)
13:50 (800 р.)
15:50 (800 р.)
c 5 по 6 октября
11:50 (600 р.)
13:50 (800 р.)
15:50 (800 р.)

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