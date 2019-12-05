Эспен в поисках Золотого замка Режиссер: Миккель Бренне Сандемусе

Жанры: Приключения, Фэнтези. Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений. Продолжительность: 99 мин Сценарий: Александр Кирквуд Браун

В ролях: Вебьёрн Энгер, Элли Харбоа, Мадс Сьёгард Петтерсен, Элиас Хольмен Сёренсен, Гэбриел Эндрюс Гискен Арманд, Петронелла Баркер, Фроде Биркеланд, Гард Б. Эйдсвольд, Александра Гйерпен

Музыка: Джиндж Анвик Производство: Норвегия

Ограничения: 6+

Дата релиза: 05 декабря 2019

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!