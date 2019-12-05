Эспен в поисках Золотого замка
Режиссер:Миккель Бренне Сандемусе
Жанры: Приключения, Фэнтези.
Жанры: Приключения, Фэнтези.
Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Александр Кирквуд Браун
В ролях:Вебьёрн Энгер, Элли Харбоа, Мадс Сьёгард Петтерсен, Элиас Хольмен Сёренсен, Гэбриел Эндрюс Гискен Арманд, Петронелла Баркер, Фроде Биркеланд, Гард Б. Эйдсвольд, Александра Гйерпен
Музыка:Джиндж Анвик
В ролях:Вебьёрн Энгер, Элли Харбоа, Мадс Сьёгард Петтерсен, Элиас Хольмен Сёренсен, Гэбриел Эндрюс Гискен Арманд, Петронелла Баркер, Фроде Биркеланд, Гард Б. Эйдсвольд, Александра Гйерпен
Музыка:Джиндж Анвик
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:05 декабря 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:05 декабря 2019
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