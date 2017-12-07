Эспен в королевстве троллей

Режиссер: Миккель Бренне Сандемусе

Жанры: Приключения.

Эспен – простой фермерский сын, который вместе со своими братьями отправляется на опасные поиски принцессы, чтобы спасти ее от злого Горного тролля. Вознаграждение, которое обещает король за освобождение своей дочери, может спасти разорившуюся ферму семьи Эспена. Но вскоре герой понимает, что эта миссия значит для него гораздо больше.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Александр Кирквуд Браун, Эспен Энгер

В ролях: Вебьёрн Энгер, Элли Харбоа, Мэдс Сьёгард Петтерсен, Элиас Хольмен Сёренсен, Эллан Хайд, Гискен Арманд, Гард Б. Эйдсвольд, Синневе Макоди Лунд, Торбьорн Харр, Ида Урсин-Хольм

Музыка: Джиндж Анвик