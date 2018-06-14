Эскобар

Режиссер: Фернандо Леон Де Араноа

Жанры: Биография, Драма, Криминал.

История становления крупнейшей колумбийской наркоимперии Пабло Эскобара глазами влюбленной в него журналистки. За всем кровопролитием, коррупцией, насилием и жаждой денег Вирджиния Вальехо видит мужчину, которого она знает и любит. Их страстный, но обреченный роман длится пять лет, постепенно разрушая ее жизнь. Боясь за собственную свободу, Вирджиния вынуждена бросить карьеру телеведущей и бежать в США, не в силах больше смотреть на то, как из благотворителя-миллиардера Эскобар становится безжалостным террористом, который навсегда изменит свою страну в глазах всего мира.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Фернандо Леон Де Араноа, Вирхиния Вальехо

В ролях: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Жульет Рестрепо, Оскар Хаэнада, Фреди Йэт, Рикардо Ниньо, Педро Кальво, Джованни Альварез, Дэвид Валенсиа

Музыка: Федерико Хусид