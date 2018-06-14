Эскобар
Режиссер:Фернандо Леон Де Араноа
Жанры: Биография, Драма, Криминал.
Жанры: Биография, Драма, Криминал.
История становления крупнейшей колумбийской наркоимперии Пабло Эскобара глазами влюбленной в него журналистки. За всем кровопролитием, коррупцией, насилием и жаждой денег Вирджиния Вальехо видит мужчину, которого она знает и любит. Их страстный, но обреченный роман длится пять лет, постепенно разрушая ее жизнь. Боясь за собственную свободу, Вирджиния вынуждена бросить карьеру телеведущей и бежать в США, не в силах больше смотреть на то, как из благотворителя-миллиардера Эскобар становится безжалостным террористом, который навсегда изменит свою страну в глазах всего мира.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Фернандо Леон Де Араноа, Вирхиния Вальехо
В ролях:Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Жульет Рестрепо, Оскар Хаэнада, Фреди Йэт, Рикардо Ниньо, Педро Кальво, Джованни Альварез, Дэвид Валенсиа
Музыка:Федерико Хусид
В ролях:Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард, Жульет Рестрепо, Оскар Хаэнада, Фреди Йэт, Рикардо Ниньо, Педро Кальво, Джованни Альварез, Дэвид Валенсиа
Музыка:Федерико Хусид
Производство:Испания, Болгария, США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 июня 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:14 июня 2018
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