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Эпоха танцев

Режиссер:Виктор Буда
Жанры: Документальный.

Документальный фильм «Эпоха танцев» повествует о возникновении рейверского движения в России. Это новое революционное музыкальное направление пришло в нашу страну в середине 80-х прямиком из Риги. Именно с Латвии началась история рейва в СССР — сюда приезжали крутить свои пластинки модные немецкие диджеи, и здесь рождались будущие звезды столичных и питерских танцполов. В проекте приняли участие первые адепты и гуру отечественной клубной культуры: диджеи Зорькин, Грув, музыкальный обозреватель Артемий Троицкий, бывший главный редактор и идеолог журнала «Птюч» Игорь Шулинский и многие другие.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Виктор Буда
Производство:Россия, Латвия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 марта 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 30 по 31 марта
14:00 (200 р.)
19:10 (200 р.)
20:50 (200 р.)
c 1 по 2 апреля
14:00 (200 р.)
19:10 (200 р.)
20:50 (200 р.)
c 3 по 5 апреля
14:00 (150 р.)
19:10 (200 р.)
20:50 (200 р.)

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