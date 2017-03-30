Эпоха танцев

Режиссер: Виктор Буда

Жанры: Документальный.

Документальный фильм «Эпоха танцев» повествует о возникновении рейверского движения в России. Это новое революционное музыкальное направление пришло в нашу страну в середине 80-х прямиком из Риги. Именно с Латвии началась история рейва в СССР — сюда приезжали крутить свои пластинки модные немецкие диджеи, и здесь рождались будущие звезды столичных и питерских танцполов. В проекте приняли участие первые адепты и гуру отечественной клубной культуры: диджеи Зорькин, Грув, музыкальный обозреватель Артемий Троицкий, бывший главный редактор и идеолог журнала «Птюч» Игорь Шулинский и многие другие.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Виктор Буда

