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Эмоджи фильм

Режиссер:Энтони Леондис
Жанры: Анимация, Фантастика, Комедия, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Энтони Леондис, Эрик Сигел, Майк Уайт
В ролях:ТиДжей Миллер, Джеймс Корден, Анна Фэрис, Майя Рудольф, Стивен Райт, Дженнифер Кулидж, Патрик Стюарт, Кристина Агилера, София Вергара, Рэйчел Рэй
Музыка:Патрик Дойл
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:17 августа 2017
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Мираж СинемаКинозал №1
c 17 по 18 августа
10:30 (150 р. в 3D)
12:25 (150 р. в 3D)
14:20 (150 р. в 3D)
16:15 (150 р. в 3D)
18:10 (150 р. в 3D)
20:05 (150 р.)
c 19 по 20 августа
10:30 (250 р. в 3D)
12:25 (250 р. в 3D)
14:20 (300 р. в 3D)
16:15 (300 р. в 3D)
18:10 (350 р. в 3D)
20:05 (300 р.)
21 августа
10:30 (150 р. в 3D)
12:25 (150 р. в 3D)
14:20 (150 р. в 3D)
16:15 (150 р. в 3D)
18:10 (150 р. в 3D)
c 22 по 23 августа
10:30 (150 р. в 3D)
12:25 (150 р. в 3D)
14:20 (150 р. в 3D)
16:15 (150 р. в 3D)
18:10 (150 р. в 3D)
20:05 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 17 по 18 августа
11:10 (150 р.)
15:00 (150 р.)
16:55 (150 р.)
c 19 по 20 августа
11:10 (200 р.)
15:00 (300 р.)
16:55 (300 р.)
c 21 по 23 августа
11:10 (150 р.)
15:00 (150 р.)
16:55 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 17 по 20 августа
13:15 (800 р.)
c 21 по 23 августа
13:15 (600 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 17 по 18 августа
14:20 (149)
18:25 (199)
19 августа
14:20 (249)
18:25 (299)
20 августа
11:00 (249)
17:35 (299)
21 августа
14:20 (149)
18:25 (199)
22 августа
11:05 (149)
15:30 (199)
23 августа
14:20 (149)
18:25 (199)
Северное сияниеЖёлтый зал
18 августа
14:05 (300)
15:55 (300)
c 19 по 20 августа
14:05 (390)
15:55 (390)
c 21 по 23 августа
14:05 (200)
15:55 (200)
Северное сияниеПремьер зал
18 августа
12:10 (350 в 3D)
19:15 (390 в 3D)
c 19 по 20 августа
10:20 (300 в 3D)
12:10 (350 в 3D)
19:15 (390 в 3D)
c 21 по 23 августа
10:20 (200 в 3D)
12:10 (300 в 3D)
19:15 (350 в 3D)
МурманскБольшой зал
18 августа
13:25 (300 в 3D)
15:15 (300 в 3D)
19:40 (350 в 3D)
c 19 по 20 августа
09:00 (300 в 3D)
13:25 (350 в 3D)
15:15 (350 в 3D)
19:40 (350 в 3D)
c 21 по 23 августа
09:00 (150 в 3D)
13:25 (200 в 3D)
15:15 (200 в 3D)
19:40 (250 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
18 августа
12:50 (300)
14:45 (300 в 3D)
16:35 (300)
20:05 (390 в 3D)
21:55 (390)
c 19 по 20 августа
11:00 (300 в 3D)
12:50 (300)
14:45 (390 в 3D)
16:35 (390)
20:05 (390 в 3D)
21:55 (390)
c 21 по 23 августа
11:00 (200 в 3D)
12:50 (200)
14:45 (200 в 3D)
16:35 (200)
20:05 (250 в 3D)
21:55 (250)
Северное сияниеДетский зал
18 августа
11:25 (300)
13:15 (300)
15:05 (300 в 3D)
18:35 (350)
c 19 по 20 августа
11:25 (300)
13:15 (350)
15:05 (350 в 3D)
18:35 (350)
c 21 по 23 августа
11:25 (200)
13:15 (200)
15:05 (200 в 3D)
18:35 (250)
АврораОсновной зал
18 августа
13:25 (200)
17:50 (200 в 3D)
c 19 по 20 августа
09:00 (100)
13:25 (200)
17:50 (200 в 3D)
c 21 по 23 августа
09:00 (100)
13:25 (150)
17:50 (150 в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
18 августа
11:30 (149)
16:00 (199)
19 августа
11:30 (249)
16:00 (299)
20 августа
14:30 (249)
21 августа
11:30 (149)
16:00 (199)
22 августа
13:50 (149)
18:10 (199)
23 августа
11:30 (149)
16:00 (199)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
21 августа
20:00 (800 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
21 августа
00:05 (200 р. в 3D)

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