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Эллиот

Режиссер:Дженнифер Весткотт
Жанры: Анимация.

Знакомьтесь: Эллиот — маленькая лошадка с большой мечтой. Ему так хочется занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость! У него есть всего 3 дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них, даже если рогами не вышел! Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Дженнифер Весткотт
В ролях:Роль Эллиота озвучивал: Александр Олешко
Музыка:Igor Correia, Роберт Меламед
Производство:Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:29 ноября 2018
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АврораОсновной зал
c 1 по 2 декабря
16:05 (200)
c 3 по 5 декабря
16:05 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 1 по 2 декабря
12:35 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 1 по 2 декабря
10:20 (450 р.)

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