Эллиот

Режиссер: Дженнифер Весткотт

Жанры: Анимация.

Знакомьтесь: Эллиот — маленькая лошадка с большой мечтой. Ему так хочется занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость! У него есть всего 3 дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них, даже если рогами не вышел! Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Дженнифер Весткотт

В ролях: Роль Эллиота озвучивал: Александр Олешко

Музыка: Igor Correia, Роберт Меламед