Элефант



Жанры: Комедия, Комедия.

У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более, в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…

Продолжительность: 77 мин

В ролях: Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник, Фредерик Бегбедер, Юлия Топольницкая, Игорь Хрипунов, Полина Войченко, Вера Гудкова, Екатерина Белова

Музыка: Дмитрий Селипанов, Михаил Морсков, Артем Федотов