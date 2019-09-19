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Элефант


Жанры: Комедия, Комедия.

У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более, в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…

Продолжительность:77 мин
В ролях:Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник, Фредерик Бегбедер, Юлия Топольницкая, Игорь Хрипунов, Полина Войченко, Вера Гудкова, Екатерина Белова
Музыка:Дмитрий Селипанов, Михаил Морсков, Артем Федотов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:19 сентября 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 19 по 22 сентября
20:10 (350)
c 23 по 25 сентября
20:10 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
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13:25 (300)
c 21 по 22 сентября
13:25 (390)
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13:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 сентября
18:10 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 19 по 20 сентября
10:50 (150 р.)
c 21 по 22 сентября
10:50 (200 р.)

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