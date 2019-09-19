Элефант
Жанры: Комедия, Комедия.
У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более, в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…
Продолжительность:77 мин
В ролях:Алексей Гуськов, Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник, Фредерик Бегбедер, Юлия Топольницкая, Игорь Хрипунов, Полина Войченко, Вера Гудкова, Екатерина Белова
Музыка:Дмитрий Селипанов, Михаил Морсков, Артем Федотов
Музыка:Дмитрий Селипанов, Михаил Морсков, Артем Федотов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:19 сентября 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:19 сентября 2019
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