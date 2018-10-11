Экстаз
Режиссер:Гаспар Ноэ
Жанры: Мюзикл, Ужасы, Драма, Детектив.
Жанры: Мюзикл, Ужасы, Драма, Детектив.
Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – ускользающее наслаждение. Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Гаспар Ноэ
В ролях:София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Смайл Кидди, Клод Гаян Малл, Жизелль Палмер, Тейлор Кастл, Теа Карла Шотт, Шерлин Темпл, Леа Вламос
В ролях:София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Смайл Кидди, Клод Гаян Малл, Жизелль Палмер, Тейлор Кастл, Теа Карла Шотт, Шерлин Темпл, Леа Вламос
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:11 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:11 октября 2018
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