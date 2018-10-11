Экстаз

Режиссер: Гаспар Ноэ

Жанры: Мюзикл, Ужасы, Драма, Детектив.

Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – ускользающее наслаждение. Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. Однако таинственным образом под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно найти, только отдав свою душу танцу. Для одних эта ночь обернется суровым испытанием, а другие познают настоящий экстаз…

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Гаспар Ноэ

В ролях: София Бутелла, Ромен Гийермик, Сухейла Якуб, Смайл Кидди, Клод Гаян Малл, Жизелль Палмер, Тейлор Кастл, Теа Карла Шотт, Шерлин Темпл, Леа Вламос

