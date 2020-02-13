Эксперимент «За стеклом»
Режиссер:Джейсон Уилльям Ли
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания. Когда ты «за стеклом», и на тебя смотрит весь мир, как далеко ты зайдешь, чтобы не оказаться внизу рейтинга и сохранить свою жизнь?
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Джейсон Уилльям Ли
В ролях:Вальтер Скарсгард, Гиги Сол Герреро, Хамиса Уилшер, Кристофер Джерард, Каролина Бенефилд, Аманда Хауэллс, Матиас Ретамаль, Джером Велински, Дейли Нельсон, Джефф Купер
Музыка:Блейк Мэттью
В ролях:Вальтер Скарсгард, Гиги Сол Герреро, Хамиса Уилшер, Кристофер Джерард, Каролина Бенефилд, Аманда Хауэллс, Матиас Ретамаль, Джером Велински, Дейли Нельсон, Джефф Купер
Музыка:Блейк Мэттью
Производство:Швеция, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:13 февраля 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:13 февраля 2020
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