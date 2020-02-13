Эксперимент «За стеклом»

Режиссер: Джейсон Уилльям Ли

Жанры: Ужасы.

Восемь интернет-знаменитостей участвуют в онлайн-шоу, где зрители решают их судьбу. Скоро становится понятно, что это не обычная игра, а изощренный эксперимент. Таинственный организатор предлагает все более изобретательные и зрелищные, но все более рискованные и опасные для участников испытания. Когда ты «за стеклом», и на тебя смотрит весь мир, как далеко ты зайдешь, чтобы не оказаться внизу рейтинга и сохранить свою жизнь?

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Джейсон Уилльям Ли

В ролях: Вальтер Скарсгард, Гиги Сол Герреро, Хамиса Уилшер, Кристофер Джерард, Каролина Бенефилд, Аманда Хауэллс, Матиас Ретамаль, Джером Велински, Дейли Нельсон, Джефф Купер

Музыка: Блейк Мэттью