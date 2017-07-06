134701

Эксперимент «Офис»

Режиссер:Грег МакЛин
Жанры: Триллер, Боевик, Ужасы.

80 сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых — убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в расход всех. Игра началась!

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Джеймс Ганн
В ролях:Джон Галлахер мл., Тони Голдуин,Э Адриа Архона, Джон К. МакГинли, Мелони Диас, Овайн Йомэн, Шон Ганн, Брент Секстон, Джош Бренер, Давид Дастмалчян
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США, Колумбия
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июля 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №4
c 6 по 7 июля
21:10 (150 р.)
c 8 по 9 июля
21:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 6 по 7 июля
19:30 (150 р.)
c 8 по 9 июля
19:30 (300 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 6 по 7 июля
16:55 (150)
20:30 (150)
c 8 по 9 июля
16:55 (300)
20:30 (300)
c 10 по 12 июля
16:55 (150)
20:30 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?