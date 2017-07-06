Эксперимент «Офис»
Режиссер:Грег МакЛин
Жанры: Триллер, Боевик, Ужасы.
Жанры: Триллер, Боевик, Ужасы.
80 сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По внутренней связи компании неизвестный голос призывает их участвовать в смертельной игре на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных заданий, первое из которых — убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в расход всех. Игра началась!
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Джеймс Ганн
В ролях:Джон Галлахер мл., Тони Голдуин,Э Адриа Архона, Джон К. МакГинли, Мелони Диас, Овайн Йомэн, Шон Ганн, Брент Секстон, Джош Бренер, Давид Дастмалчян
Музыка:Тайлер Бейтс
В ролях:Джон Галлахер мл., Тони Голдуин,Э Адриа Архона, Джон К. МакГинли, Мелони Диас, Овайн Йомэн, Шон Ганн, Брент Секстон, Джош Бренер, Давид Дастмалчян
Музыка:Тайлер Бейтс
Производство:США, Колумбия
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июля 2017
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