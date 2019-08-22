Эбигейл
Режиссер:Александр Богуславский
Жанры: Приключения, Фэнтези, Семейный.
Жанры: Приключения, Фэнтези, Семейный.
Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших – и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Дмитрий Жигалов, Александр Богуславский, Александра Примаченко
В ролях:Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица
Музыка:Райан Оттер
В ролях:Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица
Музыка:Райан Оттер
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2019
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