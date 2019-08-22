Эбигейл

Режиссер: Александр Богуславский

Жанры: Приключения, Фэнтези, Семейный.

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших – и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Дмитрий Жигалов, Александр Богуславский, Александра Примаченко

В ролях: Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица

Музыка: Райан Оттер