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Эбигейл

Режиссер:Александр Богуславский
Жанры: Приключения, Фэнтези, Семейный.

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших – и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Дмитрий Жигалов, Александр Богуславский, Александра Примаченко
В ролях:Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица
Музыка:Райан Оттер
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:22 августа 2019
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Северное сияниеКрасный зал
22 августа
21:00 (390)
23:10 (300)
c 23 по 25 августа
18:50 (390)
21:00 (390)
23:10 (300)
c 26 по 28 августа
18:50 (250)
21:00 (250)
23:10 (200)
Северное сияниеПремьер зал
22 августа
16:55 (350)
23 августа
10:20 (300)
12:30 (350)
14:40 (350)
16:55 (350)
c 24 по 25 августа
10:20 (300)
12:30 (350)
14:40 (390)
16:55 (390)
c 26 по 28 августа
10:20 (200)
12:30 (300)
14:40 (300)
16:55 (300)
АврораОсновной зал
22 августа
20:25 (250)
c 23 по 25 августа
14:35 (200)
20:25 (250)
c 26 по 28 августа
14:35 (150)
20:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
c 22 по 23 августа
10:30 (150 р.)
12:45 (150 р.)
15:00 (300 р.)
17:15 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:45 (300 р.)
c 24 по 25 августа
10:30 (200 р.)
12:45 (200 р.)
15:00 (300 р.)
17:15 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:45 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 22 по 23 августа
11:45 (400 р.)
14:00 (800 р.)
c 24 по 25 августа
11:45 (600 р.)
14:00 (800 р.)
МурманскБольшой зал
22 августа
17:45 (350)
c 23 по 25 августа
11:00 (300)
17:45 (350)
c 26 по 28 августа
11:00 (200)
17:45 (250)

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