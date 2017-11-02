Джунгли

Режиссер: Грег МакЛин

Жанры: Триллер, Драма, Приключения.

Йоси Гинсберг и трое его друзей отправились в самое сердце тропических лесов Амазонки. Спонтанное приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда после неудачного спуска на плотах герой оказывается оторван от своего напарника. Целых три недели Гинсберг проводит наедине с жестокой природой и нещадно бьющими дождями. В полном одиночестве, без ножа, карты и особых навыков выживания в дикой среде, он вынужден надеяться лишь на чудо. Ориентироваться на местности становится все сложнее, а надежда на спасение из джунглей тает с каждым днем.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Джастин Монжо, Йосси Гинсберг

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Томас Кречман, Алекс Расселл, Джоэль Джексон, Лили Салливан, Ясмин Кассим, Джон Блузал, Яцек Коман, Лучо Веласко, Луис Лопез

Музыка: Джонни Клаймек