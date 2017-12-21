Джуманджи: Зов джунглей
Режиссер:Джейк Кэздан
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный.
Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж – в коротышку, модница и красавица Беттани – в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.
Продолжительность:119 мин
Сценарий:Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Скотт Розенберг
В ролях:Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан, Риз Дэрби, Бобби Каннавале, Ник Джонас, Алекс Вулф, Сер’Дариус Блэйн, Мэдисон Исман
Музыка:Генри Джекман
В ролях:Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан, Риз Дэрби, Бобби Каннавале, Ник Джонас, Алекс Вулф, Сер’Дариус Блэйн, Мэдисон Исман
Музыка:Генри Джекман
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:21 декабря 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:21 декабря 2017
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