Джуманджи: Новый уровень
Режиссер:Джейк Кэздан
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.
Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор.
Продолжительность:123 мин
Сценарий:Джейк Кэздан, Джефф Пинкнер, Скотт Розенберг
В ролях:Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито Колин Хэнкс, Аквафина, Кевин Харт, Ник Джонас
Музыка:Генри Джекман
В ролях:Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито Колин Хэнкс, Аквафина, Кевин Харт, Ник Джонас
Музыка:Генри Джекман
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:12 декабря 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:12 декабря 2019
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