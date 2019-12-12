Джуманджи: Новый уровень

Режиссер: Джейк Кэздан

Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Продолжительность: 123 мин

Сценарий: Джейк Кэздан, Джефф Пинкнер, Скотт Розенберг

В ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито Колин Хэнкс, Аквафина, Кевин Харт, Ник Джонас

Музыка: Генри Джекман