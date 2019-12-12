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Джуманджи: Новый уровень

Режиссер:Джейк Кэздан
Жанры: Фэнтези, Боевик, Комедия, Приключения.

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Продолжительность:123 мин
Сценарий:Джейк Кэздан, Джефф Пинкнер, Скотт Розенберг
В ролях:Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито Колин Хэнкс, Аквафина, Кевин Харт, Ник Джонас
Музыка:Генри Джекман
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:12 декабря 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
6 декабря
16:30 (800 р.)
7 декабря
12:00 (600 р.)
16:30 (800 р.)
21:20 (1000 р.)
8 декабря
12:00 (600 р.)
16:30 (800 р.)
Северное сияниеКрасный зал
6 декабря
22:40 (300)
c 7 по 8 декабря
14:15 (390)
22:40 (300)
c 9 по 11 декабря
14:15 (300)
22:40 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
6 декабря
20:10 (390)
c 7 по 8 декабря
13:05 (390)
20:10 (390)
c 9 по 11 декабря
13:05 (300)
20:10 (390)
Северное сияниеБордовый зал
c 6 по 11 декабря
18:10 (390)
Мираж СинемаКинозал №3
6 декабря
23:45 (250 р.)
7 декабря
23:55 (250 р.)
8 декабря
00:05 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
6 декабря
22:50 (1000 р.)
8 декабря
22:50 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
6 декабря
11:10 (150 р.)
15:40 (300 р.)
20:10 (300 р.)
c 7 по 8 декабря
11:05 (200 р.)
15:35 (300 р.)
20:10 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 12 по 13 декабря
13:20 (200)
c 14 по 15 декабря
13:20 (300)
c 16 по 18 декабря
13:20 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 12 по 13 декабря
17:35 (250)
c 14 по 15 декабря
17:35 (300)
c 16 по 18 декабря
17:35 (250)

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