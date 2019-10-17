Джуди
Режиссер:Руперт Гулд
Жанры: Биография, История, Драма, Мелодрама.
Жанры: Биография, История, Драма, Мелодрама.
Джуди Гарленд, истощенная славой, съемками, мужчинами и романами, приезжает в Лондон, чтобы провести серию концертов и выступить в Палладиуме со своей 18-летней дочерью, Лайзой Миннелли. Она флиртует с музыкантами, очаровывает фанатов, ругается с руководством театра, не подозревая, что этот тур станет последним…
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Том Эдж, Питер Куилтер
В ролях:Рене Зеллвегер, Джесси Бакли, Финн Уиттрок, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон, Белла Рэмси Джемма-Ли Деверё, Энди Найман, Дарси Шоу, Фил Данстер
Музыка:Габриэль Яред
В ролях:Рене Зеллвегер, Джесси Бакли, Финн Уиттрок, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон, Белла Рэмси Джемма-Ли Деверё, Энди Найман, Дарси Шоу, Фил Данстер
Музыка:Габриэль Яред
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:17 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:17 октября 2019
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