Джуди

Режиссер: Руперт Гулд

Жанры: Биография, История, Драма, Мелодрама.

Джуди Гарленд, истощенная славой, съемками, мужчинами и романами, приезжает в Лондон, чтобы провести серию концертов и выступить в Палладиуме со своей 18-летней дочерью, Лайзой Миннелли. Она флиртует с музыкантами, очаровывает фанатов, ругается с руководством театра, не подозревая, что этот тур станет последним…

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Том Эдж, Питер Куилтер

В ролях: Рене Зеллвегер, Джесси Бакли, Финн Уиттрок, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон, Белла Рэмси Джемма-Ли Деверё, Энди Найман, Дарси Шоу, Фил Данстер

Музыка: Габриэль Яред