Джон Уик 3

Режиссер: Чад Стахелски

Жанры: Боевик, Триллер.

Элитному наемному убийце Джону Уику в третий раз не удается уйти на пенсию. Он нарушил законы отеля для киллеров «Континенталь», совершив убийство на его территории, и сам стал мишенью для полчищ наемников. У Джона остается последний шанс, чтобы сбежать из Нью-Йорка.

Продолжительность: 130 мин

Сценарий: Дерек Колстад, Шэй Хаттен, Крис Коллинз

В ролях: Киану Ривз, Иэн МакШейн, Анжелика Хьюстон, Марк Дакаскос, Лоренс Фишберн, Холли Берри

Музыка: Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард