148913

Джон Уик 3

Режиссер:Чад Стахелски
Жанры: Боевик, Триллер.

Элитному наемному убийце Джону Уику в третий раз не удается уйти на пенсию. Он нарушил законы отеля для киллеров «Континенталь», совершив убийство на его территории, и сам стал мишенью для полчищ наемников. У Джона остается последний шанс, чтобы сбежать из Нью-Йорка.

Продолжительность:130 мин
Сценарий:Дерек Колстад, Шэй Хаттен, Крис Коллинз
В ролях:Киану Ривз, Иэн МакШейн, Анжелика Хьюстон, Марк Дакаскос, Лоренс Фишберн, Холли Берри
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 мая 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 16 по 22 мая
20:00 (от 190 р.)
c 16 по 22 мая
11:30 (от 150 р.)
14:20 (от 150 р.)
17:10 (от 190 р.)
20:00 (от 190 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 16 по 22 мая
19:05 (от 190 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 20 по 22 мая
10:40 (150 р.)
13:20 (200 р.)
16:00 (200 р.)
18:40 (250 р.)
21:20 (250 р.)
23:59 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 22 мая
16:40 (600 р.)
19:30 (800 р.)
22:15 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 21 по 22 мая
17:30 (200 р.)
20:10 (250 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 22 мая
10:45 (200)
13:25 (200)
16:05 (200)
МурманскБольшой зал
c 21 по 22 мая
15:45 (200)
20:25 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 21 по 22 мая
18:35 (350)
23:20 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 21 по 22 мая
17:10 (250)
19:50 (250)
22:30 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?