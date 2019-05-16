Джон Уик 3
Режиссер:Чад Стахелски
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Элитному наемному убийце Джону Уику в третий раз не удается уйти на пенсию. Он нарушил законы отеля для киллеров «Континенталь», совершив убийство на его территории, и сам стал мишенью для полчищ наемников. У Джона остается последний шанс, чтобы сбежать из Нью-Йорка.
Продолжительность:130 мин
Сценарий:Дерек Колстад, Шэй Хаттен, Крис Коллинз
В ролях:Киану Ривз, Иэн МакШейн, Анжелика Хьюстон, Марк Дакаскос, Лоренс Фишберн, Холли Берри
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
В ролях:Киану Ривз, Иэн МакШейн, Анжелика Хьюстон, Марк Дакаскос, Лоренс Фишберн, Холли Берри
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 мая 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:16 мая 2019
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