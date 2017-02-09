Джон Уик 2

Режиссер: Чад Стахелски

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Наемный убийца Джон Уик собирается уйти в отставку, однако вынужден изменить планы, когда узнает, что его экс-партнер хочет захватить власть над всемирной гильдией киллеров. Согласно кровной клятве, которую Джон принес много лет назад, он обязан ему помочь. Герой едет в Рим, где его ждет сражение с опаснейшими наемниками планеты.

Продолжительность: 122 мин

Сценарий: Дерек Кольстад

В ролях: Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фишбёрн, Джон Легуизамо, Питер Серафинович, Дэвид Патрик Келли, Томас Садоски

Музыка: Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард