130512

Джон Уик 2

Режиссер:Чад Стахелски
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Наемный убийца Джон Уик собирается уйти в отставку, однако вынужден изменить планы, когда узнает, что его экс-партнер хочет захватить власть над всемирной гильдией киллеров. Согласно кровной клятве, которую Джон принес много лет назад, он обязан ему помочь. Герой едет в Рим, где его ждет сражение с опаснейшими наемниками планеты.

Продолжительность:122 мин
Сценарий:Дерек Кольстад
В ролях:Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фишбёрн, Джон Легуизамо, Питер Серафинович, Дэвид Патрик Келли, Томас Садоски
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
АврораОсновной зал
c 9 по 12 февраля
11:05 (200)
22:20 (200)
13 февраля
11:05 (150)
22:20 (150)
c 14 по 15 февраля
11:00 (150)
23:55 (150)
Северное сияниеПремьер зал
c 9 по 12 февраля
10:20 (300)
c 13 по 15 февраля
10:20 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 9 по 12 февраля
19:50 (350)
22:10 (300)
c 13 по 15 февраля
19:50 (250)
22:10 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
9 февраля
20:10 (1000 р.)
22:35 (1000 р.)
c 10 по 12 февраля
18:10 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)
c 13 по 14 февраля
18:10 (800 р.)
22:45 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 9 по 10 февраля
14:40 (200 р.)
19:15 (300 р.)
21:40 (300 р.)
00:05 (200 р.)
c 11 по 12 февраля
14:40 (300 р.)
19:15 (300 р.)
21:40 (300 р.)
00:05 (200 р.)
13 февраля
14:40 (200 р.)
19:15 (250 р.)
21:40 (250 р.)
00:05 (150 р.)
14 февраля
14:40 (200 р.)
21:10 (250 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
9 февраля
15:55 (300)
18:20 (390)
10 февраля
15:55 (300)
20:45 (390)
c 11 по 12 февраля
15:55 (390)
20:45 (390)
c 13 по 15 февраля
15:55 (200)
20:45 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
9 февраля
23:10 (300)
Северное сияниеБордовый зал
9 февраля
11:20 (300)
17:40 (390)
10 февраля
11:20 (300)
13:40 (300)
18:00 (390)
c 11 по 12 февраля
11:20 (300)
13:40 (390)
18:00 (390)
c 13 по 15 февраля
11:20 (200)
13:40 (200)
18:00 (250)
Северное сияниеСиний зал
9 февраля
23:55 (300)
Мираж СинемаКинозал №2
14 февраля
23:50 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?