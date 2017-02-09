Джон Уик 2
Режиссер:Чад Стахелски
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Наемный убийца Джон Уик собирается уйти в отставку, однако вынужден изменить планы, когда узнает, что его экс-партнер хочет захватить власть над всемирной гильдией киллеров. Согласно кровной клятве, которую Джон принес много лет назад, он обязан ему помочь. Герой едет в Рим, где его ждет сражение с опаснейшими наемниками планеты.
Продолжительность:122 мин
Сценарий:Дерек Кольстад
В ролях:Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фишбёрн, Джон Легуизамо, Питер Серафинович, Дэвид Патрик Келли, Томас Садоски
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
В ролях:Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фишбёрн, Джон Легуизамо, Питер Серафинович, Дэвид Патрик Келли, Томас Садоски
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2017
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