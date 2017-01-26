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Джокер

Режиссер:Александр Каурых, Сергей Охотин
Жанры: Комедия, Семейный.

Максим Салютов, достойный всяческих похвал молодой человек, на взлете своей карьеры влюбляется в Лелю девушку не своего круга. Максим собирается с духом, преодолевает робость и, безо всякой надежды, открывает Леле свое сердце. Ура! Она отвечает взаимностью. Невеста согласна, жених тоже согласен. Кажется, счастье близко. Но не тут-то было!

Как всегда, вмешиваются родственники  близкие и дальние. Одних не устраивает социальное положение и происхождение жениха. Других все устраивает, но тут оказывается, что у самого Максима завалялся «скелет в шкафу». Скелет готов выпасть на всеобщее обозрение, чему немало способствует Вольдемар  приятель юных лет Максима. Вольдемар и есть тот самый дальний родственник, вступивший на скользкий путь шантажа.

Никто не знает, чем бы закончилась эта история для Максима и Лели. Однако, в ход событий вмешивается Жорж  старый учитель и наставник Максима, а сам Максим, хоть и с трудом, но решается на еще одно трудное признание.

Продолжительность:62 мин
Сценарий:Сергей Охотин, Александр Каурых
В ролях:Андрей Охотин, Дарья Щербакова, Дальвин Щербаков, Дмитрий Гриневич, Наталия Ковалева, Петр Казаков, Олег Толкунов, Мария Филимонова, Алеся Межуева, Ирина Сеничкина
Музыка:Вячеслав Ткач
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 января 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 27 по 29 января
17:30 (150 р.)
c 30 января по 1 февраля
17:30 (150 р.)

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