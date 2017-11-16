Джиперс Криперс 3
Режиссер:Виктор Сальва
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Триш Дженнер воспитывает сына Дэрри – так звали и ее брата, погибшего 23 года назад. Каждую ночь ей снится один и тот же кошмарный сон, и всякий раз она заново переживает ту же трагическую участь, которая постигла Дэрри, убитого монстром по имени Джиперс Криперс. Едва оправившись от ужасов прошлого, Триш, ныне состоятельная и успешная женщина, вынуждена отправиться за Криперсом, чтобы покончить с его дьявольским злом раз и навсегда.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Виктор Сальва
В ролях:Стэн Шоу, Габриэль Хоф, Брэндон Смит, Мег Фостер, Джордан Сэллоум, Честер Рашинг, Райан Мур, Майкл Сироу, Джойс Жиро, Майкл Пападжон
Музыка:Эндрю Морган Смит
В ролях:Стэн Шоу, Габриэль Хоф, Брэндон Смит, Мег Фостер, Джордан Сэллоум, Честер Рашинг, Райан Мур, Майкл Сироу, Джойс Жиро, Майкл Пападжон
Музыка:Эндрю Морган Смит
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 ноября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:16 ноября 2017
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