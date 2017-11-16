Джиперс Криперс 3

Режиссер: Виктор Сальва

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Триш Дженнер воспитывает сына Дэрри – так звали и ее брата, погибшего 23 года назад. Каждую ночь ей снится один и тот же кошмарный сон, и всякий раз она заново переживает ту же трагическую участь, которая постигла Дэрри, убитого монстром по имени Джиперс Криперс. Едва оправившись от ужасов прошлого, Триш, ныне состоятельная и успешная женщина, вынуждена отправиться за Криперсом, чтобы покончить с его дьявольским злом раз и навсегда.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Виктор Сальва

В ролях: Стэн Шоу, Габриэль Хоф, Брэндон Смит, Мег Фостер, Джордан Сэллоум, Честер Рашинг, Райан Мур, Майкл Сироу, Джойс Жиро, Майкл Пападжон

Музыка: Эндрю Морган Смит