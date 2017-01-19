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Джимми – покоритель Америки

Режиссер:Джонатан Кесселман
Жанры: Комедия.

Джимми Вествуд, забавный и неуклюжий иранец, становится счастливым обладателем грин-карты и переезжает в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту и стать американским героем. Он грезит о карьере крутого копа, каким был кумир его детства Стив МакКуин из фильма «Детектив Буллитт». Однако очень скоро выясняется, что максимум, на что он может рассчитывать, — это работа охранником в персидском супермаркете. Но судьба подкидывает герою новые сюрпризы, и вот один оружейный торговец нанимает наивного Джимми в качестве частного детектива. По ошибке принятый за террориста, Вествуд оказывается втянутым в заговор, целью которого является развязка третьей мировой войны. С помощью своей кузины Джимми должен спасти положение и предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Маз Джобрани, Amir Ohebsion
В ролях:Маз Джобрани, Джон Хёрд, Дианна Руссо, Маршалл Манеш, Мэттью Глэйв, Шейла Ванд, Сэм Голзари, Мэтт Баллард, Навид Негабан, Вида Гахремани
Музыка:Майкл Коэн
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 января 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 19 по 22 января
17:20 (150 р.)
23:20 (150 р.)
c 23 по 25 января
17:20 (150 р.)
23:20 (150 р.)

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