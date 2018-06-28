Джим Пуговка и машинист Лукас Режиссер: Деннис Ганзель

Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный. Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу. Продолжительность: 105 мин Сценарий: Дирк Анер, Эндрю Биркин, Себастьян Нимэнн

В ролях: Хеннинг Баум, Kao Chenmin, Энди Чунг, Тадаси Эндо, Leighanne Esperanzate, Аннета Фрир, Томас Фритш, Solomon Gordon, Eden Gough, Михаэль Хербиг

Музыка: Ральф Венгенмайр Производство: Германия

Дата релиза: 28 июня 2018

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