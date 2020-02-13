Джентльмены

Режиссер: Гай Ричи

Жанры: Боевик, Комедия, Криминал.

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Гай Ричи, Айван Эткинсон, Марн Дэвис

В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Лайн Рени, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Том Ву, Чиди Аджуфо, Хью Грант

Музыка: Кристофер Бенстед