Джеки

Режиссер: Пабло Ларраин

Жанры: Драма, Биография.

Жаклин Кеннеди — первая леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самая популярная женщина своего времени, икона стиля. Написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Ной Оппенхайм

В ролях: Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Хёрт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла

Музыка: Мика Ливай