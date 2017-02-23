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Джеки

Режиссер:Пабло Ларраин
Жанры: Драма, Биография.

Жаклин Кеннеди — первая леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самая популярная женщина своего времени, икона стиля. Написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Ной Оппенхайм
В ролях:Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Хёрт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла
Музыка:Мика Ливай
Производство:Чили, Франция, США
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2017
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 26 февраля
18:50 (1000 р.)
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c 23 по 26 февраля
12:50 (200 р.)
21:00 (300 р.)

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