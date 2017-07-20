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Дюнкерк

Режиссер:Кристофер Нолан
Жанры: Военный, Драма, История.

Дюнкерк – прибрежный город на севере Франции, расположившийся у пролива Ла-Манш. В начале Второй Мировой войны, после Дюнкеркской битвы сотни тысяч английских и союзных солдат готовились к отступлению с огромных пляжей на берегу моря. Однако план эвакуации, известный как операция «Динамо», был сорван, когда немецкая армия окружила войска, сжимая их в тиски все сильнее и сильнее. Картина Кристофера Нолана рассказывает о невероятном спасении трехсот тысяч британских, бельгийских и французских солдат, среди которых – Фаррье, Томми и Алекс. Событие, произошедшее весной 1940 года, вошло в историю под названием «Дюнкеркское чудо».

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Кристофер Нолан
В ролях:Фьён Уайтхед, Дэмиен Боннар, Анейрин Барнард, Lee Armstron, Джеймс Блур, Барри Кеоган, Марк Райлэнс, Том Глинн-Карни, Том Харди, Джек Лауден
Музыка:Ханс Циммер
Производство:Великобритания, Нидерланды, Франция, США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2017
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ОдиссеяСпайдер-холл
c 20 по 23 июля
19:15 (250 р.)
21:15 (250 р.)
c 24 по 26 июля
19:15 (200 р.)
21:15 (200 р.)
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 20 по 23 июля
12:45 (200 р.)
16:20 (200 р.)
c 24 по 26 июля
12:45 (150 р.)
16:20 (150 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 20 по 21 июля
11:05 (149)
13:45 (149)
16:45 (199)
19:25 (199)
22 июля
11:05 (249)
13:45 (249)
16:45 (299)
19:25 (299)
23 июля
11:25 (249)
14:05 (249)
16:45 (299)
19:25 (299)
c 24 по 26 июля
11:05 (149)
13:45 (149)
16:45 (199)
19:25 (199)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 20 по 21 июля
15:25 (199)
18:05 (199)
20:45 (199)
c 22 по 23 июля
15:25 (299)
18:05 (299)
20:45 (299)
c 24 по 26 июля
15:25 (199)
18:05 (199)
20:45 (199)
Мираж СинемаКинозал №2
c 20 по 21 июля
11:00 (300 р.)
13:10 (450 р.)
15:15 (700 р.)
17:25 (700 р.)
19:35 (700 р.)
21:45 (700 р.)
23:55 (200 р.)
c 22 по 23 июля
11:00 (450 р.)
13:10 (700 р.)
15:15 (700 р.)
17:25 (700 р.)
19:35 (700 р.)
21:45 (700 р.)
23:55 (200 р.)
c 24 по 26 июля
11:00 (300 р.)
13:10 (450 р.)
15:15 (450 р.)
17:25 (450 р.)
19:35 (600 р.)
21:45 (600 р.)
23:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 21 июля
12:00 (400 р.)
14:20 (800 р.)
16:30 (800 р.)
18:40 (1000 р.)
20:50 (1000 р.)
c 22 по 23 июля
12:00 (600 р.)
14:20 (800 р.)
16:30 (800 р.)
18:40 (1000 р.)
20:50 (1000 р.)
c 24 по 26 июля
12:00 (400 р.)
14:20 (600 р.)
16:30 (600 р.)
18:40 (800 р.)
20:50 (800 р.)
Северное сияниеБордовый зал
21 июля
19:00 (390)
22:55 (300)
c 22 по 23 июля
11:20 (300)
16:55 (390)
19:00 (390)
22:55 (300)
c 24 по 26 июля
11:20 (200)
16:55 (200)
19:00 (250)
22:55 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
21 июля
20:45 (390)
c 22 по 23 июля
16:00 (390)
20:45 (390)
c 24 по 26 июля
16:00 (200)
20:45 (250)
Северное сияниеПремьер зал
21 июля
19:50 (390)
21:50 (390)
23:50 (300)
c 22 по 23 июля
10:20 (300)
15:05 (390)
19:50 (390)
21:50 (390)
23:50 (300)
c 24 по 26 июля
10:20 (200)
15:05 (300)
19:50 (350)
21:50 (350)
23:50 (300)
АврораОсновной зал
21 июля
21:40 (250)
23:45 (200)
c 22 по 23 июля
14:50 (200)
16:55 (200)
21:40 (250)
23:45 (200)
c 24 по 26 июля
14:50 (150)
16:55 (150)
21:40 (200)
23:45 (150)
Северное сияниеКрасный зал
21 июля
c 22 по 23 июля
14:00 (390)
c 24 по 26 июля
14:00 (200)
МурманскБольшой зал
21 июля
20:10 (350)
22:15 (300)
c 22 по 23 июля
13:20 (350)
15:25 (350)
20:10 (350)
22:15 (300)
c 24 по 26 июля
13:20 (200)
15:25 (200)
20:10 (250)
22:15 (200)

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