Дюнкерк
Режиссер:Кристофер Нолан
Жанры: Военный, Драма, История.
Жанры: Военный, Драма, История.
Дюнкерк – прибрежный город на севере Франции, расположившийся у пролива Ла-Манш. В начале Второй Мировой войны, после Дюнкеркской битвы сотни тысяч английских и союзных солдат готовились к отступлению с огромных пляжей на берегу моря. Однако план эвакуации, известный как операция «Динамо», был сорван, когда немецкая армия окружила войска, сжимая их в тиски все сильнее и сильнее. Картина Кристофера Нолана рассказывает о невероятном спасении трехсот тысяч британских, бельгийских и французских солдат, среди которых – Фаррье, Томми и Алекс. Событие, произошедшее весной 1940 года, вошло в историю под названием «Дюнкеркское чудо».
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Кристофер Нолан
В ролях:Фьён Уайтхед, Дэмиен Боннар, Анейрин Барнард, Lee Armstron, Джеймс Блур, Барри Кеоган, Марк Райлэнс, Том Глинн-Карни, Том Харди, Джек Лауден
Музыка:Ханс Циммер
В ролях:Фьён Уайтхед, Дэмиен Боннар, Анейрин Барнард, Lee Armstron, Джеймс Блур, Барри Кеоган, Марк Райлэнс, Том Глинн-Карни, Том Харди, Джек Лауден
Музыка:Ханс Циммер
Производство:Великобритания, Нидерланды, Франция, США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июля 2017
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