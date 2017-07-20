Дюнкерк

Режиссер: Кристофер Нолан

Жанры: Военный, Драма, История.

Дюнкерк – прибрежный город на севере Франции, расположившийся у пролива Ла-Манш. В начале Второй Мировой войны, после Дюнкеркской битвы сотни тысяч английских и союзных солдат готовились к отступлению с огромных пляжей на берегу моря. Однако план эвакуации, известный как операция «Динамо», был сорван, когда немецкая армия окружила войска, сжимая их в тиски все сильнее и сильнее. Картина Кристофера Нолана рассказывает о невероятном спасении трехсот тысяч британских, бельгийских и французских солдат, среди которых – Фаррье, Томми и Алекс. Событие, произошедшее весной 1940 года, вошло в историю под названием «Дюнкеркское чудо».

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Кристофер Нолан

В ролях: Фьён Уайтхед, Дэмиен Боннар, Анейрин Барнард, Lee Armstron, Джеймс Блур, Барри Кеоган, Марк Райлэнс, Том Глинн-Карни, Том Харди, Джек Лауден

Музыка: Ханс Циммер