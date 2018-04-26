Дыши во мгле
Режиссер:Дэниэл Роби
Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения.
Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения.
После внезапного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в самую гущу опасной мглы.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Гийом Леман, Джимми Бемон, Матье Делозье
В ролях:Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен, Анна Гейлор, Réphaël Ghrenassia, Эрья Малатье, Алексис Маненти, Морис Антони, Робин Бард
Музыка:Мишель Корривуа
В ролях:Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен, Анна Гейлор, Réphaël Ghrenassia, Эрья Малатье, Алексис Маненти, Морис Антони, Робин Бард
Музыка:Мишель Корривуа
Производство:Франция, Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:26 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:26 апреля 2018
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