Дыши во мгле

Режиссер: Дэниэл Роби

Жанры: Фантастика, Триллер, Приключения.

После внезапного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в самую гущу опасной мглы.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Гийом Леман, Джимми Бемон, Матье Делозье

В ролях: Ромен Дюрис, Ольга Куриленко, Фантина Ардуин, Мишель Робен, Анна Гейлор, Réphaël Ghrenassia, Эрья Малатье, Алексис Маненти, Морис Антони, Робин Бард

Музыка: Мишель Корривуа