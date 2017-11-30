Дыши ради нас
Режиссер:Энди Серкис
Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.
Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.
Робин Кавендиш – авантюрист, полный сил и энергии, но его жизнь резко меняется в 28 лет, когда полиомиелит парализует все тело. После того, как оксфордский профессор и изобретатель Тедди Холл конструирует для него специальное инвалидное кресло, Робин решается на важный шаг. Вместе с любимой и преданной женой Дианой он совершает путешествие по миру, чтобы вселять надежду в каждого, кто разделяет его недуг, и личным примером доказывать, насколько удивительной может быть жизнь.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Уильям Николсон
В ролях:Эндрю Гарфилд, Клер Фой, Эдвард Спелирс, Том Холландер, Бен Ллойд-Хьюз, Миранда Рэйсон, Камилла Разерфорд, Андре Джейкобс, Терри Нортон
Музыка:Нитин Соунэй
В ролях:Эндрю Гарфилд, Клер Фой, Эдвард Спелирс, Том Холландер, Бен Ллойд-Хьюз, Миранда Рэйсон, Камилла Разерфорд, Андре Джейкобс, Терри Нортон
Музыка:Нитин Соунэй
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
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