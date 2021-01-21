Дьявол в деталях
Режиссер:Джон Ли Хэнкок
Жанры: Триллер, Детектив.
Жанры: Триллер, Детектив.
Заместителя шерифа округа Керн Джо Дикона по прозвищу Дики отправляют в Лос-Анджелес – обычная командировка для сбора улик. Но там его привлекают к поискам серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они всё ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.
Продолжительность:127 мин
Сценарий:Джон Ли Хэнкок
В ролях:Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Кристофер Бауэр, Майкл Хайатт, Терри Кинни, Натали Моралес, Изабель Арраиса, Джорис Джарски, Гленн Моршауэр
Музыка:Томас Ньюман
В ролях:Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Кристофер Бауэр, Майкл Хайатт, Терри Кинни, Натали Моралес, Изабель Арраиса, Джорис Джарски, Гленн Моршауэр
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 января 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:21 января 2021
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