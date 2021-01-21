154198

Дьявол в деталях

Режиссер:Джон Ли Хэнкок
Жанры: Триллер, Детектив.

Заместителя шерифа округа Керн Джо Дикона по прозвищу Дики отправляют в Лос-Анджелес – обычная командировка для сбора улик. Но там его привлекают к поискам серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они всё ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.

Продолжительность:127 мин
Сценарий:Джон Ли Хэнкок
В ролях:Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Кристофер Бауэр, Майкл Хайатт, Терри Кинни, Натали Моралес, Изабель Арраиса, Джорис Джарски, Гленн Моршауэр
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 января 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 1
c 28 января по 3 февраля
14:50 (300 р.)
ГалактикаЗал 4
c 28 января по 3 февраля
21:00 (400 р.)
МурманскБольшой зал
1 февраля
18:45 (250)
c 2 по 3 февраля
13:40 (200)
18:45 (250)
Северное сияниеПремьер зал
1 февраля
20:30 (300)
c 2 по 3 февраля
12:40 (300)
17:45 (350)
20:30 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?