Двуличный любовник
Режиссер:Франсуа Озон
Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама.
Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама.
Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Франсуа Озон, Филипп Пьяццо, Джойс Кэрол Оутс
В ролях:Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссе, Мирьям Буаэ, Доминик Реймон
Музыка:Филипп Ромби
В ролях:Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссе, Мирьям Буаэ, Доминик Реймон
Музыка:Филипп Ромби
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!