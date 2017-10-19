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Двуличный любовник

Режиссер:Франсуа Озон
Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама.

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Франсуа Озон, Филипп Пьяццо, Джойс Кэрол Оутс
В ролях:Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссе, Мирьям Буаэ, Доминик Реймон
Музыка:Филипп Ромби
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2017
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