Двуличный любовник

Режиссер: Франсуа Озон

Жанры: Триллер, Драма, Мелодрама.

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Франсуа Озон, Филипп Пьяццо, Джойс Кэрол Оутс

В ролях: Марина Вакт, Жереми Ренье, Жаклин Биссе, Мирьям Буаэ, Доминик Реймон

Музыка: Филипп Ромби