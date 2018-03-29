Две матери, две дочери

Режиссер: Лаура Шредер

Жанры: Драма.

После десяти лет заграницей Катерина возвращается в Люксембург, чтобы встретиться со своей дочерью Альбой. Специально для этого девочку привезла сюда мать Катерины по имени Элизабет. Чтобы побыть с дочерью чуть дольше женщина незаметно похищает ее и отправляется с Альбой в речное путешествие. Теперь Катерине предстоит осознать ценность отношений с дочкой и нести ответственность за множество поступков и ошибок, совершенных в прошлом.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Мари Нимье, Лаура Шредер

В ролях: Лолита Шамма, Темис Повель, Изабель Юппер, Эльза Хубен, Марья-Леена Юнкер, Чарльз Мюллер, Люк Шилтц

Музыка: Петра Жан Филлипсон