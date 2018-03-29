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Две матери, две дочери

Режиссер:Лаура Шредер
Жанры: Драма.

После десяти лет заграницей Катерина возвращается в Люксембург, чтобы встретиться со своей дочерью Альбой. Специально для этого девочку привезла сюда мать Катерины по имени Элизабет. Чтобы побыть с дочерью чуть дольше женщина незаметно похищает ее и отправляется с Альбой в речное путешествие. Теперь Катерине предстоит осознать ценность отношений с дочкой и нести ответственность за множество поступков и ошибок, совершенных в прошлом.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Мари Нимье, Лаура Шредер
В ролях:Лолита Шамма, Темис Повель, Изабель Юппер, Эльза Хубен, Марья-Леена Юнкер, Чарльз Мюллер, Люк Шилтц
Музыка:Петра Жан Филлипсон
Производство:Люксембург, Бельгия, Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:29 марта 2018
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Одиссея Трансильвания-холл
c 29 марта по 1 апреля
21:30 (150 р.)

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