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Две королевы

Режиссер:Джози Рурк
Жанры: Драма, Биография, История.

Безжалостная Елизавета I и дерзкая Мария Стюарт соперничали в политике и любви. Как получилось, что во времена абсолютной власти мужчин, две женщины борются за престол Англии?

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Бо Уиллимон, Джон Гай
В ролях:Сирша Ронан, Марго Робби, Джек Лауден, Джо Элвин, Дэвид Теннант, Гай Пирс, Анджела Бэйн, Ричард Кэнт, Гай Риз, Том Петти
Музыка:Макс Рихтер
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 17 по 20 января
18:20 (300 р.)
20:45 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 17 по 20 января
14:45 (800 р.)
22:30 (1000 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 17 по 18 января
11:10 (300)
13:35 (300)
16:00 (300)
18:25 (390)
20:50 (390)
23:15 (300)
c 19 по 20 января
11:10 (300)
13:35 (390)
16:00 (390)
18:25 (390)
20:50 (390)
23:15 (300)
c 21 по 23 января
11:10 (200)
13:35 (200)
16:00 (200)
18:25 (250)
20:50 (250)
23:15 (200)

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