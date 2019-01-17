Две королевы
Режиссер:Джози Рурк
Жанры: Драма, Биография, История.
Жанры: Драма, Биография, История.
Безжалостная Елизавета I и дерзкая Мария Стюарт соперничали в политике и любви. Как получилось, что во времена абсолютной власти мужчин, две женщины борются за престол Англии?
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Бо Уиллимон, Джон Гай
В ролях:Сирша Ронан, Марго Робби, Джек Лауден, Джо Элвин, Дэвид Теннант, Гай Пирс, Анджела Бэйн, Ричард Кэнт, Гай Риз, Том Петти
Музыка:Макс Рихтер
В ролях:Сирша Ронан, Марго Робби, Джек Лауден, Джо Элвин, Дэвид Теннант, Гай Пирс, Анджела Бэйн, Ричард Кэнт, Гай Риз, Том Петти
Музыка:Макс Рихтер
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
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