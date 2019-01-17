Две королевы Режиссер: Джози Рурк

Жанры: Драма, Биография, История. Безжалостная Елизавета I и дерзкая Мария Стюарт соперничали в политике и любви. Как получилось, что во времена абсолютной власти мужчин, две женщины борются за престол Англии? Продолжительность: 124 мин Сценарий: Бо Уиллимон, Джон Гай

В ролях: Сирша Ронан, Марго Робби, Джек Лауден, Джо Элвин, Дэвид Теннант, Гай Пирс, Анджела Бэйн, Ричард Кэнт, Гай Риз, Том Петти

Музыка: Макс Рихтер Производство: Великобритания

Ограничения: 16+

Дата релиза: 17 января 2019

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